New Zealand chọn U-20 Việt Nam là đối thủ chính

(PL)- Lá thăm đưa U-20 Việt Nam gặp U-20 New Zealand trong trận khai mạc và đây chính là trận then chốt trong việc tìm chiếc vé vào vòng knock out.

Ngay sau kết quả bốc thăm, HLV Darren Bazeley của U-20 New Zealand trả lời trang web FIFA: “Bảng E, Pháp là đội vượt đẳng cấp, còn lại Việt Nam và Honduras là hai đối thủ chính mà chúng tôi sẽ cạnh tranh suất còn lại của bảng. Dù U-20 Việt Nam lần đầu dự vòng chung kết U-20 nhưng đó là một đối thủ rất khó chịu. Họ từng làm khó và đã nhiều lần thắng đội cùng lứa U-19 của Úc”. HLV Darren Bazeley nhắc đến lứa U-19 Việt Nam từng thắng Úc chính là lứa Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng… dù lứa này đã quá tuổi U-20 nhưng HLV của New Zealand rõ ràng đã có sự cẩn trọng khi đánh giá về U-20 Việt Nam. U-20 New Zealand lần này tập trung được lực lượng mạnh nhất với mục tiêu vượt qua vòng bảng bằng vé chính thức (nhì bảng) hoặc nằm trong số một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt U-20 Việt Nam ngay trận khai mạc gặp đối thủ chính U-20 New Zealand. Ảnh: GETTY IMAGES HLV Darren từng dẫn dắt U-20 Úc khi đội này làm chủ nhà World Cup U-20 năm 2015. Đấy là lần ông đưa U-20 Úc vào vòng 16 đội bằng tấm vé vớt với thành tích thứ ba sau khi hòa Ukraina 0-0, thua Mỹ 0-4 và thắng Myanmar 5-1. Vào đến vòng 16 thì thầy trò ông để thua Colombia 0-1 và dừng chân tại đấy. Lần này dẫn dắt U-20 New Zealand, HLV Darren Bazeley xác định sẽ tập trung vào hai đối thủ chính U-20 Việt Nam và U-20 Honduras. Đặc biệt ông tính đến việc thắng và thậm chí là thắng đậm U-20 của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn như cái cách mà hai năm trước ông từng dẫn dắt U-20 Úc thắng đậm U-20 Myanmar để lấy suất của những đội thứ ba có thành tích tốt. Tất nhiên HLV Hoàng Anh Tuấn cũng có cách tính riêng của mình và đang nhăm nhe lẫn cân nhắc những tính toán khi đối đầu với Honduras và đặc biệt là với U-20 New Zealand của HLV Darren Bazeley. Đáng chú ý là New Zealand chưa thể so sánh được với các đội châu Âu nhưng công tác hậu cần, chuẩn bị giải, bộ phận giúp việc cho HLV trưởng và đặc biệt là bộ phận nghiên cứu đối thủ, thu thập tư liệu thì New Zealand rất chỉn chu và khoa học không thua kém các đội bóng nhà nghề châu Âu. Như vậy, cuộc chạm trán ngay trận đầu ra quân của hai đội kèo dưới bảng E (U-20 Việt Nam và U-20 New Zealand) sẽ có vai trò quyết định ngay ở lượt khai mạc bảng đấu. Trong thành phần U-20 New Zealand, HLV Darren Bazeley có những cầu thủ đang tiệm cận với nền bóng đá tiên tiến như thủ môn Michael Woud (đang đá đội trẻ Sunderland của Anh), hậu vệ Hunter Ashworth (đang đá cho ĐH San Francisco, Mỹ), tiền đạo Myer Bevan (đang đá cho Học viện Bóng đá Nike của Anh)… Riêng tuyến tiền vệ có năm cầu thủ đang khoác áo các CLB đá giải nhà nghề New Zealand như Joe Bell (Wellington), Moses Dyer và đội trưởng Clayton Lewis (Onehunga Sports), James McGarry, Sarpreet Singh (Wellington). Tại giải vô địch U-20 châu Đại Dương vừa qua, U-20 New Zealand vô địch khi đánh bại chủ nhà New Caledonia 2-1 trong trận chung kết. Lịch thi đấu của đội Việt Nam tại vòng chung kết U-20 World Cup • 18 giờ ngày 22-5: Việt Nam - New Zealand. • 15 giờ ngày 25-5: Việt Nam - Pháp. • 13 giờ ngày 28-5: Việt Nam - Honduras. TẤN PHƯỚC