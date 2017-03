Ngày mai, Barca sẽ đàm phán với Milan về Thiago Silva

Thiago Silva - Ảnh: Getty

Nhận lời mời của nhà tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch, người đang sở hữu những tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới hiện nay như The New York Post, The Times và The Sun, chủ tịch Rosel của Barca sẽ có chuyến viếng thăm đến Italia để dự buổi tiệc mà Murdoch tổ chức tại thủ đô Roma vào thứ Ba này.

Phó chủ tịch Andriano Galliani của AC Milan cũng nhận được lời mời của Murdoch và sau buổi tiệc, nhiều khả năng giới chức cấp cao của Barca và Milan sẽ ngồi lại với nhau để tiến hành đàm phán những điều khoản liên quan đến thương vụ của trung vệ người Brazil.

Giới quan sát nhận định, khả năng đạt được một vài quan điểm chung nào đó giữa Rosell và Galliani. Hiện tại, Thiago đang là một trong những ngôi sao sáng giá nhất và là trụ cột quan trọng nhất của đội bóng sọc đỏ-đen thành Milano. Sau rất nhiều sự ra đi của những lão tướng trong sau mùa bóng vừa qua, "Rossoneri" đang gặp rất nhiều những khó khăn về mặt nhân sự và nếu để mất trung vệ người Brazil, đây sẽ là cú sốc rất lớn với HLV Max Allegri.Vì vậy, rất khó cho Barca có thể thuyết phục thành công Milan nhả người.

Tuy nhiên, việc tiếp cận được với ban lãnh đạo đội bóng Ý đã là một thành công bước đầu với đội chủ sân Camp Nou. Mấu chốt trong thương vụ này là việc đánh chiếm được trái tim của Thiago có vẻ như đã "xuôi chèo mát mái" khi trung vệ này từng bày tỏ tình yêu với Barca. Chỉ cần đội bóng xứ Catalunya "giữ lửa" trong thương vụ này, khả năng có được Silva hoàn toàn có thể, dù là rất nhỏ bé.

Theo Văn Biển (TT&VH Online)