Ngọc thô phố Núi trở thành “sát thủ” của U19 VN

Đặc biệt, trong trận gặp Myanmar chiều qua, tiền đạo mang áo số 9 đã lập được cú hat-trick, giúp U19 Việt Nam đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1, giành quyền vào bán kết.

Từng là cầu thủ…chậm tiến

Văn Toàn sinh năm 1996, quê Hải Dương. Em là một trong những cầu thủ thuộc lứa đầu tiên trúng tuyển vào Học viện HAGL năm 2007. Điều đặc biệt, nếu như các cầu thủ khác phải qua vòng sơ tuyển của Học viện HAGL, thì Văn Toàn lại được đặc cách tuyển thẳng, khi các nhà tuyển trạch phố Núi được chứng kiến màn thi đấu đầy ấn tượng của em tại Giải Nhi đồng toàn quốc năm 2007 tại TP HCM. Trực tiếp xem Văn Toàn thi đấu, HLV Graechen và chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã nhận ra ngay đây là một viên ngọc thô của bóng đá Việt Nam.

Sự khởi đầu đẹp như mơ với tiền đạo người Hải Dương, nhưng em lại khá lận đận trên con đường sự nghiệp. Được đánh giá cao về tài năng, nhưng Văn Toàn lại tỏ ra chậm tiến so với các cầu thủ cùng trang lứa. Đó là lý do cuối năm 2011, Toàn bị chuyển xuống khóa 2 do không theo kịp trình độ với các bạn khóa 1.

Văn Toàn (áo đỏ) thi đấu nổi bật ở giải vô địch U19 ĐNA

Không hề nản lòng, Toàn đã nỗ lực phấn đấu và em tiến bộ vượt bậc thời gian sau đó. HLV Guillume nhận xét: “Văn Toàn sớm bộc lộ tài năng, nhưng lại phá triển chậm hơn so với các cầu thủ khác tại Học viện. Nhưng tôi thấy ở em một ý chí hơn người. Chính ý chí đó đã giúp Toàn trở thành cây săn bàn chủ lực như bây giờ”.

Toàn đã chơi bùng nổ từ giải Sanix Cup 2013 tại Nhật Bản khi đội U17 của HA.GL sang thi đấu hồi đầu năm nay. Trước khi sang Indonesia tham dự giải U19, tại VCK U17 toàn quốc, Toàn có một pha solo đi qua tới 6 cầu thủ CS.ĐT, lập cú hat-trick giúp HAGL giành chiến thắng đậm. Sau bàn thắng tuyệt đẹp này, toàn bộ khán giả ngồi sân Phú Nhuận (TP.HCM) đã đứng bật dậy reo hò. Tất cả phải thừa nhận, chỉ có những tài năng thực sự, mới có được những bàn thắng đẳng cấp như vậy.

Vua phá lưới U19 ĐNA?

Vòng bảng giải vô địch ĐNA chưa kết thúc, nhưng đến thời điểm này Văn Toàn đã có tới 6 bàn thắng, bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới. Với phong độ rất ấn tượng đã thể hiện, Văn Toàn gần như cầm chắc danh hiệu này, khi giải đấu kết thúc.

Một lợi thế lớn của Văn Toàn, là em chơi rất ăn ý với người đồng đội Công Phượng trên hàng công của U19 VN. Do quá hiểu nhau, lại đều là lứa cầu thủ tài năng được đào tạo bài bản tại Học viện HAGL, Công Phượng và Văn Toàn đang trở thành cặp bài trùng tại giải năm nay.

“Ở toàn sở hữu những phẩm chất của một tiền đạo hàng đầu. Đó là kỹ thuật, tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng trong mọi tình huống”, HLV Guillume khen ngợi học trò của mình.

Quả thực, nhìn Văn Toàn thi đấu tại giải năm nay, không ai nghĩ em mới chỉ 17 tuổi. Ở trận gặp đội chủ nhà Indonesia, Toàn đi bóng qua 2 trung vệ rồi hạ thủ môn U19 Indonesia để giúp U19 VN có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Rồi trong trận gặp Myanmar chiều qua, dù đối thủ liên tiếp chơi rắn, tiểu xảo, nhưng chàng trai quê Hải Dương vẫn tả xung hữu đột, lập cú hat-trick cho U19 VN.

Nếu giành danh hiệu Vua phá lưới U19 ĐNA, thì đây sẽ là món quà rất ý nghĩa trong lần “trình làng” của Văn Toàn. Thế nhưng, tất cả mới bắt đầu, tương lai vẫn chờ đón tài năng phố Núi ở phía trước. Nếu tiếp tục phấn đấu, các cầu thủ U19 VN, đặc biệt là các Học viên HAGL, sẽ còn tiến xa trong tương lai.

Theo Song Ngư (VNN)