"Người cũ" Ben Foster làm nóng trận chiến với M.U

Thủ thành Ben Foster. (Nguồn: Reuters)

Ben Foster từng được kỳ vọng sẽ là người thay thế Van der Sar trong khung gỗ của Manchester United. Tuy nhiên, trước việc thường xuyên phải "làm bạn" với băng ghế dự bị, thủ thành 27 tuổi này đã quyết định rời sân Old Trafford để đến Birmingham trong mùa Hè vừa qua với giá chuyển nhượng khoảng 4 triệu bảng.



Sau khi gia nhập đội chủ sân St Andrew's, Foster đã cho mọi người thấy được tài năng thực sự của mình khi không ít lần cứu thua để giúp Birmingham có được những chiến thắng, điển hình là trong chiến thắng 1-0 trước Chelsea.



Thế nên, trước cuộc chám chán với đội bóng cũ Manchester United vào rạng sáng mai 29/12, thủ thành này đã lên tiếng cho rằng anh không hề hối hận khi quyết định rời khỏi sân Old Trafford. Anh nói: "Manchester United là một đội bóng mạnh mà ai cũng muốn được chơi ở đó, song tôi cảm thấy không hề hối tiếc vì quyết định rời Old Trafford để đến Birmingham."



"Tôi cảm thấy mình dường như đang có lại được phong độ thi đấu tốt nhất. Tôi cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được thi đấu tại St Andrew," thủ thành này cho biết thêm.



Cũng trong bài phát biểu của mình, "người cũ" của Manchester United cho rằng việc phải đối đầu với đội bóng cũ trên sân St Andrew’s vào đêm nay không hề gây cho anh bất cứ áp lực nào về tâm lý, đồng thời khẳng định sẽ quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất để giúp đội nhà giành chiến thắng trước "Quỷ đỏ."/.