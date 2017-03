Người cũ Man Utd thách thức The Citizens

The Citizens đang thể hiện một sức mạnh vô cùng đáng sợ tại Premier League mùa giải năm nay. 18 vòng đấu đã qua, Man City thắng 14, hòa 3 và bại duy nhất 1 trận. Thành tích ấn tượng đó giúp đội quân của HLV Mancini hiện đứng đầu BXH Premier League. Sunderland (áo sọc đỏ trắng) quyết chiến 1 trận sống mái với The Citzens trong dịp năm mới Chạm trán đối thủ hùng mạnh là vậy, tuy nhiên đội trưởng Sunderland - John O'Shea – không hề tỏ ra sợ hãi. Thậm chí, cựu cầu thủ Man Utd cho rằng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, CLB hiện đứng thứ 15 trên BXH PL còn có thể gây nhiều khó khăn cho The Citizens. “Tôi biết đối đầu với Man City rất khó khăn nhưng chúng ta cần bước vào cuộc chiến thật tự tin. Chúng ta không phải sợ bất cứ ai”, O'Shea khích lệ tinh thần đồng đội và các CĐV Sunderland qua trang web của CLB. “Với hàng công mạnh mẽ, The Citizens sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Sunderland tuy nhiên chúng ta cũng có thể đáp trả. Đặc biệt là khi có sự cổ vũ của các CĐV. Đôi khi chúng tôi không nhận ra rằng đó là một hiệu ứng rất tuyệt vời. Giờ đây chúng tôi cần sự ủng hộ của NHM trong trận đấu tới trên sân nhà”, đội trưởng Sunderland kêu gọi sự giúp đỡ từ các CĐV. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)