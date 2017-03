Người đi, kẻ đến với 10 đội bóng hàng đầu Bundesliga

Bayern Munich (thành tích mùa trước: vô địch, được 70 điểm)

HLV Louis Van Gaal không có cầu thủ mới nào sau khi Bayern đoạt cú đúp mùa trước (Bundesliga và Cup quốc gia) ngoại trừ việc đón Toni Kroos, Jose Sosa, Andreas Ottl và Breno trở về sau thời gian cho mượn. Sự xuất hiện của Toni Kroos có thể bù đắp cho mất mát liên quan tới Arjen Robben - cầu thủ sẽ nghỉ thi đấu trong hai tháng đầu mùa do chấn thương.

Sau một mùa thi đấu thành công tại Leverkusen, Kroos (bên phải) là bổ sung quan trọng cho Bayern.

Cầu thủ đến: Toni Kroos (Bayer Leverkusen, hết hợp đồng mượn), Jose Sosa (Estudiantes, hết hợp đồng mượn), Andreas Ottl (Nurnberg, hết hợp đồng mượn), Breno (Nurnberg, hết hợp đồng mượn)

Cầu thủ ra đi: Luca Toni (Genoa, không tiết lộ phí chuyển nhượng), Georg Niedermeier (VfB Stuttgart, 3,5 triệu euro)

Schalke (á quân, 65 điểm)

Tân binh đáng chú ý nhất của đội á quân là cựu tiền đạo Real Madrid, Raul Gonzalez. Một người Tây Ban Nha khác mới gia nhập là tuyển thủ U21, trung vệ Sergio Escudero.

Trong khi đó, những cầu thủ ra đi cũng chút danh tiếng, bao gồm cả hậu vệ Rafinha và chân sút số một Kevin Kuranyi.

Đến: Tim Hoogland (Mainz 05, chuyển nhượng tự do), Christoph Metzelder (Real Madrid, chuyển nhượng tự do), Erik Jendrisek (Kaiserslautern, chuyển nhượng tự do), Atsuto Uchida (Kashima Antlers, 1,3 triệu), Kyriakos Papadopoulos (Olympiakos, 2,5 triệu), Raul Gonzalez (Real Madrid, chuyển nhượng tự do), Sergio Escudero (Real Murcia, 2,7 triệu)

Đi: Rafinha (Genoa, 8 triệu), Gerald Asamoah (St Pauli, chuyển nhượng tự do), Kevin Kuranyi (Dynamo Moscow, chuyển nhượng tự do), Mohamed Amsif (Augsburg, chuyển nhượng tự do), Lewis Holtby (Mainz 05, cho mượn), Jan Moravek (Kaiserslautern, cho mượn), Marcelo Bordon (Al Rayyan, chuyển nhượng tự do), Carlos Zambrano (St Pauli, cho mượn), Heiko Westermann (Hamburg SV, 7,5 triệu)

Werder Bremen (vị trí thứ ba, 61 điểm)

Xét trong dài hạn, Mất tiền vệ Mesut Ozil ngay trước vòng khai mạc Bundesliga là một tổn thất lớn đối với Bremen. HLV Thomas Schaaf cần nhanh chóng tăng cường lực lượng nhanh chóng nếu muốn tạo sức mạnh đủ lớn cho đội bóng trong cuộc đua vô địch.

Đến: Marko Arnautovic (Twente Enschede, 6 triệu), Felix Kroos (Hansa Rostock, 150.000)

Đi: Aymen Abdennour (ES Sahel, hết hạn cho mượn), Martin Harnik (VfB Stuttgart, 300.000), Torsten Oehrl (FC Augsburg, 200.000), Mesut Ozil (Real Madrid, 15 triệu)

Bayer Leverkusen (thứ tư, 59 điểm)

Đội bóng này hoàn toàn xứng đáng với biệt danh “Neverkusen”, khi họ xếp ở vị trí thứ tư (không có suất dự Champions League) sau chuỗi 24 trận bất bại đầu mùa trước. Để nâng cao cơ hội trong mùa 2010-2011, ban lãnh đạo đã quyết định ký hợp đồng với cựu ngôi sao Michael Ballack từ Chelsea.

Đến: Michael Ballack (Chelsea, chuyển nhượng tự do), Sidney Sam (Hamburg SV, không tiết lộ phí), Domagoj Vida (NK Osijek, 2,4 triệu), Zvonko Pamic (NK Karlovac, 500.000)

Đi: Thomas Zdebel (Alemannia Aachen, chuyển nhượng tự do), Toni Kroos (Bayern Munich, hết hợp đồng mượn), Theofanis Gekas (Eintracht Frankfurt, 1 triệu), Zvonko Pamic (SC Freiburg, cho mượn)

Borussia Dortmund (thứ 5, 57 điểm)

Cuộc chia tay của tiền đạo Nelson Haedo Valdez (tới Hercules Alicante) là nỗi thất vọng đối với cầu thủ đồng hương Lucas Barrios, chân sút đạt tỷ lệ ghi bàn cao khi hai người đá cặp với nhau mùa trước.

Đến: Lukasz Piszczek (Hertha Berlin, chuyển nhượng tự do), Mitchell Langerak (Melbourne Victory, 600.000), Shinji Kagawa (Cerezo Osaka, 350.000), Robert Lewandowski (Lech Poznan, 4,5 triệu)

Đi: Tinga (Internacional, chuyển nhượng tự do), Marc Ziegler (VfB Stuttgart, 300.000)

VfB Stuttgart (thứ 6, 55 điểm)

Cựu HLV Tottenham Hotspur, Christian Gross thật sự là vị cứu tinh của VFB Stuttgart. Ông xuất hiện khi đội bóng ngấp nghé ở khu vực có nguy cơ xuống hạng. Vị trí thứ 6 là kết quả ngoài dự kiến.

Trong mùa hè năm nay, Stuttgart có hai cuộc chia tay đáng nhớ với tiền vệ Sami Khedira (tới Real Madrid) và thủ môn Jens Lehmann (giải nghệ). Đây sẽ là một bài toán chiến thuật đối với HLV Gross.

Khedira là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất của đội tuyển Đức.

Đến: Christian Gentner (VfL Wolfsburg, chuyển nhượng tự do), Marc Ziegler (Borussia Dortmund, 300.000), Martin Harnik (Werder Bremen, 300.000), Georges Mandjeck (Kaiserslautern, hết hợp đồng mượn), Elson (Hanover 96, hết hợp đồng mượn), Georg Niedermeier (Bayern Munich, 3,5 triệu)

Đi: Jens Lehmann (giải nghệ), Aleksandr Hleb (Barcelona, hết hợp đồng mượn), Sami Khedira (Real Madrid, 15 triệu), Clemens Walch (Kaiserslautern, không tiết lộ phí)

Hamburg SV (thứ 7, 52 điểm)

Hamburg có tân HLV là Armin Veh, người bị sa thải sau 4 tháng làm việc tại Wolfsburg mùa trước. Nhiệm vụ của Armin Veh là cố gắng hồi sinh đội bóng sau thất bại liên tiếp gần đây.

Mùa trước, sau khi sớm gia nhập nhóm dẫn đầu Bundesliga, Hamburg dần tuột dốc. Nỗi thất vọng lớn nhất đối với họ là không giành được vé chơi trận chung kết Europa League - trận đấu được tổ chức trên sân nhà.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác của Armin Veh là đánh thức khả năng săn bàn của cựu tiền đạo của MU và Real Madrid, Ruud van Nistelrooy.

Đến: Eric Maxim Choupo-Moting (Nuremberg, hết hợp đồng mượn), Mickael Tavares (Nuremberg, hết hợp đồng mượn), Jaroslav Drobny (Hertha Berlin, chuyển nhượng tự do), Lennard Sowah (Portsmouth FC, chuyển nhượng tự do), Dennis Diekmeier (Nuremberg, 2,2 triệu), Heiko Westermann (Schalke 04, 7,5 triệu), Gojko Kacar (Hertha Berlin, 4,5 triệu)

Đi: Sidney Sam (Bayer Leverkusen, hết hợp đồng mượn), Maximilian Beister (Fortuna Dusseldorf, cho mượn), Jerome Boateng (Manchester City, 12 triệu)

VfL Wolfsburg (thứ 8, 50 điểm)

Cựu HLV đội tuyển Anh, Steve McClaren là người thứ ba ngồi lên chiếc ghế "nóng" của Wolfsburg trong một năm qua. Mùa trước, đội bóng này chỉ xếp vị trí thứ 8 trong cuộc chiến bảo vệ chức vô địch mùa 2008-2009.

Trong mùa hè năm nay, Wolfsburg giữ được những cầu thủ hay nhất, trong đó có Edin Dzeko và Zvjezdan Misimovic.

Đến: Mario Mandzukic (Dinamo Zagreb, 7 triệu), Nassim Ben Khalifa (Grasshoppers, 2,5 triệu), Arne Friedrich (Hertha Berlin, 2 triệu)

Đi: Christian Gentner (VfB Stuttgart, chuyển nhượng tự do), Jan Simunek (Kaiserslautern, 1 triệu), Obafemi Martins (Rubin Kazan, 9 triệu), Jonathan Santana (Kayserispor, 600.000)

Mainz 05 (thứ 9, 47 điểm)

Thành tích nổi bật của Mainz ở mùa trước là đạt vị trí thứ 9 trong mùa đầu tiên trở lại Bundesliga dù sa thải HLV Jorn Anderson ngay trước ngày khai mạc.

Đến: Lewis Holtby (Schalke 04, mượn), Haruna Babangida (Apollon Limassol, chuyển nhượng tự do)

Đi: Tim Hoogland (Schalke 04, chuyển nhượng tự do), Chadli Amri (Kaiserslautern, chuyển nhượng tự do), Dimo Wache (giải nghệ), Marco Rose (giải nghệ), Malik Fathi (Spartak Moscow, hết hợp đồng mượn)

Eintracht Frankfurt (thứ 10, 46 điểm)

Ở mùa trước, Eintracht lần thứ hai lọt vào top 10 Bundesliga kể từ năm 1995. HLV Michael Skibbe đã không phụ sự tin tưởng của ban lãnh đạo ngay trong mùa hợp tác đầu tiên.

Đến: Theofanis Gekas (Bayer Leverkusen, 1 triệu), Markus Steinhoefer (Kaiserslautern, hết hợp đồng mượn), Georgios Tzavellas (Panionios Athens, 1,2 triệu)

Đi: Christoph Spycher (Young Boys Berne, không tiết lộ phí), Faton Toski (VfL Bochum, chuyển nhượng tự do), Selim Teber (Kayserispor, không tiết lộ phí)

