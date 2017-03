Người hâm mộ Việt Nam mừng hụt với As Roma

Tuy nhiên, những thông tin trên vẫn còn đang nóng hổi và người hâm mộ được sống trong không khí háo hức chờ đợi 1 đội bóng lớn chịu “ghé” qua Việt Nam thì đùng một cái, As Roma lại từ chối sang Việt Nam.

AS Roma hủy kế hoạch đến VN du đấu

Theo đó, đại diện của CLB As Roma thông báo rằng do trong tháng 6 vướng lịch thi đấu cúp QG (Coppa Italia)-giải đấu cúp mà họ đã lọt tới vòng bán kết, nên không thể sang Việt Nam như dự kiến ban đầu. TTK VFF Ngô Lê Bằng cho biết: “Quan điểm của VFF là luôn sẵn sàng đón tiếp những đội bóng lớn của thế giới sang VN du đấu. VFF với khả năng của mình, cũng sẽ cố gắng tổ chức tốt nhất các trận đấu. Việc As Roma không sang Việt Nam là điều rất đáng tiếc, nhưng Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội đá giao hữu với các đội bóng lớn trong tương lai, gần nhất có thể sẽ là Arsenal vào tháng 7”.

Nói về “độ vênh” trong phát biểu của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và phía đại diện của CLB As Roma, ông Bằng cho rằng có thể thông tin đã không đến sớm và Chủ tịch Hỷ cứ nghĩ mọi chuyện đã được chốt lại.

Không được tận mắt chiêm ngưỡng các ngôi sao hàng đầu của giải Ý, VFF mời tạm đội U23 Myanmar đá giao hữu trong thời gian này. Đây cũng là đội bóng được dự đoán là đối thủ mạnh của U23 Việt Nam, khi là nước đăng cai SEA Games cuối năm nay.

Dù vậy, sức hấp dẫn của trận giao hữu này rõ ràng là rất thấp. Nhiều người cảm thấy rất hẫng hụt khi tưởng như As Roma sẽ sang Việt Nam.

Như vậy đến thời điểm này, VFF mới chính thức được sự nhận lời mời đá giao hữu của CLB Guingamp (Pháp) và Kashima Antlers (Nhật Bản) vào các ngày 30/5 và 4/6. Trong khi đó, thương vụ mời CLB Arsenal dường như chắc ăn hơn As Roma,nhưng khi mà hợp đồng chưa chính thức được ký, mọi chuyện cũng có thể xảy ra.

Theo Bằng Lăng (VNN)