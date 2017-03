Người hùng bóng đá Nhật Tsubasa trở lại quê nhà

Bộ truyện tranh Captain Tsubasa đã nuôi dưỡng ước mơ của nhiều thế hệ trẻ em, không chỉ của Nhật Bản (Nguồn: AFP)

Đây thực ra là quê nhà của tác giả Yoichi Takahashi, người tạo ra nhân vật đã cuốn hút hàng triệu, hàng triệu người trên khắp thế giới. Tại một công viên mới được xây dựng ở thị trấn này, ông Takahashi đã cùng tham gia buổi lễ khánh thành bức tượng đồng Tsubasa.



Takahashi, 52 tuổi, tâm sự tại buổi lễ có sự góp mặt của hàng trăm người dân địa phương, giới truyền thông và người hâm mộ nhân vật truyện tranh này: "Yotsugi là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nhưng thị trấn có phần ngày càng sa sút. Tôi mong mọi người từ khắp nơi trên đất nước và thế giới sẽ tới đây du lịch, tham quan bức tượng này."



Bức tượng đồng có chiều cao 145cm, thể hiện nhân vật Tsubasa Ozora khi còn là một học sinh tiểu học với nụ cười rạng rỡ. Cuộc phiêu lưu đầy đam mê của nhân vật này cùng trái bóng tròn bắt đầu ra mắt trên một tuần báo dành cho nam sinh Nhật Bản từ năm 1981. Thời đó, bóng đá vẫn còn là môn thể thao lép vế tại xứ sở hoa anh đào vốn ưa chuộng bóng chày.



Cùng thời gian, Tsubasa trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tới tận Brazil cũng như khoác áo câu lạc bộ lừng lẫy Barcelona. Bước phát triển của Tsubasa như đi cùng với sự lên ngôi của bóng đá tại Nhật Bản. J-League ra đời năm 1993. Đến World Cup 2010, "Samurai Xanh" lọt vào vòng 16 đội.



Bóng đá trở thành môn thể thao được hâm mộ ở Nhật Bản có công không nhỏ của "Đội trưởng Tsubasa." Loạt truyện tranh này cũng được đón nhận cuồng nhiệt trên khắp thế giới, cùng với các thể loại đi kèm như phim hoạt hình và trò chơi điện tử. Không ít ngôi sao bóng đá thực thụ ngày nay như Lionel Messi hay Fernando Torres cho biết khi còn nhỏ, họ đã dõi theo "Đội trưởng Tsubasa" đầy thích thú.



Ở Italy, loạt truyện này mang tên "Holly e Benji." Ở Tây Ban Nha, nó được gọi là "Campeones: Oliver y Benji" còn ở các nước Mỹ Latin nói tiếng Tây Ban Nha thì là "Super Campeones." Còn các fan Bắc Mỹ quen thuộc với Tsubasa cùng cái tên "Flash Kicker."

Tác giả Takahashi cùng lá cờ có hình hai nhân vật Tsubasa và Genzo (Nguồn: AFP)



Theo tác giả Takahashi, hơn 100 quốc gia đã phát hành "Đội trưởng Tsubasa" và loạt truyện này bán được hơn 70 triệu bản sách in riêng tại Nhật Bản. Doanh số ở nước ngoài ước tính vào khoảng hơn 10 triệu bản sách in.



Kể từ năm ngoái, "Đội trưởng Tsubasa" đã tạm dừng bước. Tác giả Takahashi cho biết ông chưa có kế hoạch nào về viết tiếp serie truyện tranh này nhưng đã có một loạt ý tưởng: "Dĩ nhiên, giấc mơ của Tsubasa là Nhật Bản vô địch World Cup. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ vẽ cảnh tượng tuyệt vời ấy".



Tại Việt Nam, "Đội trưởng Tsubasa" đã được dịch và in từ khá sớm với ấn bản mang tên "Subasa" của Nhà xuất bản Trẻ./.

Theo Vũ Anh (Vietnam+)