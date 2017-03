“Người nhện” Ngọc Tuấn đưa An Giang vào chung kết

Với tài nghệ bắt bóng như “người nhện”, thủ môn Đặng Ngọc Tuấn lần đầu tiên giúp An Giang vượt qua Bình Định 1-0 có mặt trong trận chung kết, đồng thời ẵm luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết 1.

Sau pha “chết hụt” ở vòng bảng, chiều qua đội bóng “kèo dưới” Bình Định thi đấu như lên đồng khi liên tục dồn ép đẩy An Giang vào thế bị động. Tổ chức nhiều đợt lên bóng hơn nhưng các chân sút đất võ Văn Ton, Ngọc Toàn, Thanh Phong… không sao khuất phục được Ngọc Tuấn.

Đáng tiếc nhất tình huống hãm thành phút 34, Hữu Toàn dũng mãnh đột phá gặt bóng “gãy” hai hậu vệ đối phương nhưng không thắng được cú rướn người cứu bóng xuất thần của thủ môn Ngọc Tuấn.

Vào bán kết với tư cách đội đầu bảng A nhưng chiều qua An Giang lại thi đấu như những cầu thủ mới tập chơi bóng. Hơn 2/3 thời gian trận đấu đều do các cầu thủ Bình Định kiểm soát bóng dẫn đến hàng thủ An Giang luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Thế nhưng, chính thủ thành trẻ người An Giang khiến các chân sút Bình Định nản lòng khi tả xung hữu đột cản phá hàng chục pha dứt điểm nguy hiểm.

Ngoài tài nghệ của Ngọc Tuấn, đội bóng miền Tây còn may mắn hơn đối thủ khi có bàn thắng sớm phút 24, Tấn Tài đẩy như đặt để Lại Bảo Hữu đưa bóng vào lưới trống ghi bàn thắng duy nhất. Ở tình huống này, thủ môn Minh Hoàng đã phối hợp không ăn ý với hàng thủ dẫn đến bàn thua không đáng có.

Có thể nói việc dùng lối chơi áp sát ngay trên phần sân đối phương, sử dụng bóng ngắn trong phạm vi hẹp của Bình Định đã vô hiệu hóa được sự nguy hiểm An Giang sẽ là kinh nghiệm mà đội giành chiến thắng trong trận bán kết hai giữa Hà Nội T&T và TP.HCM lúc 15 giờ 30 chiều nay (30-10) phải lưu tâm.