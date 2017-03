Người vạch trần kẻ thù giấu mặt của bóng đá

Một cuộc đời quá ngắn ngủi: Tấn bi kịch của Robert Enke (A Life Too Short: The Tragedy of Robert Enke) là tựa đề của cuốn sách viết về cái chết của thủ môn người Đức, xuất bản vào tháng 9/2011. Tác giả cuốn sách là Ronald Reng, một người bạn của Enke đồng thời là chuyên gia về bệnh lý tâm thần. Cuốn sách được liệt vào nhóm best-seller (bán chạy nhất) tại Đức. Sau khi cuốn sách xuất hiện, Ronald Reng đã nhận được rất nhiều phản hồi chia sẻ từ các cầu thủ, những người đại diện và cả những người bình thường, vì ông đã nói ra một vấn đề mà lâu nay vẫn được giữ kín.