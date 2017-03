Người Việt Nam mong U19 Việt Nam thua U19 AS Roma

Trong trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 AS Roma có khoảng 50 bạn trẻ ngồi lọt thỏm giữa một góc khán đài C SVĐ Thống Nhất. Tất cả các bạn trẻ ở đây đều là fan hâm mộ cuồng nhiệt của CLB AS Roma. Họ đến để cổ vũ cho U19 AS Roma và điều thú vị là họ hâm mộ CLB AS Roma đến mức mong U19 VN… thua U19 AS Roma.

Con số 50 không phản ánh chính xác số lượng CĐV AS Roma đến sân xem giải U19 Quốc tế cúp Nutifood. Đây chỉ là số bạn liên lạc với chủ tịch hội xác nhận sẽ đến sân cổ vũ cho AS Roma. Con số thực tế còn lớn hơn khi có những bạn âm thầm tới sân xem các đội thi đấu mà không “báo” với chủ tịch hội CĐV.

Bạn Hoàng Hoa Trung, chủ tịch Hội CĐV CLB AS Roma. Ảnh: PHẠM QUANG

Bạn Hoàng Hoa Trung chủ tịch Romanista (fan hâm mộ CLB AS Roma), ông chủ điều hành website Asroma.vn chia sẻ rất chân tình: “Các bạn ở đây hâm mộ AS Roma nên tất cả đều mong U19 Roma thắng U19 VN. Mình là người Việt Nam thì ủng hộ Việt Nam nhưng nếu Việt Nam đá với Roma thì bọn em vẫn ủng hộ AS Roma”. Bạn Trung cũng giải thích thêm về sự lựa chọn thú vị này “MU mà đá với Việt Nam ai thích MU thì chắc cũng ủng hộ MU thôi. Việt Nam không phải là CLB. Không phải CLB thì không phải là đam mê bọn em không thể sống chết với nó. Tuy nhiên, hôm nay đội nào thắng bọn em vẫn vui.”

Nói về tỉ số trận đấu, bạn Hoàng Hoa Trung cũng không quên dự đoán AS Roma sẽ thắng từ 2 đến 3 trái. Kết quả trận đấu cũng cho thấy U19 Roma đã thắng U19 VN nhưng chỉ với cách biệt tối thiểu 2-1.

Ngoài công việc “kiếm cơm”, bạn Hàng Hoa Trung đang điều hành Website asroma.vn. Đây là diễn đàn cho những ai yêu thích CLB AS Roma có thể chia sẻ mọi thông tin, mọi cảm nhận về CLB này. Hiện tại website đã có hơn 20.000 thành viên trong đó có hơn 2000 bạn là fan hâm mộ của CLB AS Roma.

Điều đặc biệt là mọi thông tin mới nhất về CLB AS Roma đều do các thành viên trong diễn đàn tự dịch từ tiếng Ý sang tiếng Việt từ những nguồn tin chính thống của các tờ báo tiếng Ý rồi chia sẻ trên website. “Do đó, thông tin của website thường có độ chính xác cao và nhanh hơn cả các tờ báo Việt Nam.” , bạn Trung chia sẻ trong niềm tự hào.

Ngoài ra, hiện tại ở 2 đầu cầu TP.HCM và Hà Nội các fan của CLB AS Roma đều có lập ra đội bóng cho riêng mình. Hàng tuần đội bóng đều có lịch tập luyện từ 1 đến 2 trận một tuần. Diễn đàn được thành lập vào năm 2007 và hiện đang rất phát triển.

Đến sân Thống Nhất cổ vũ cho AS Roma, các fan Club đã chuẩn bị rất nhiều băng rôn nhằm cổ vũ cho gà nhà. Dưới đây là một số băng rôn và ý nghĩa rất hay của nó.

1927 – năm thành lập CLB AS Roma (Italia). Ảnh: PHẠM QUANG

Forza Roma – Cố lên (tiến lên) Roma. Ảnh: PHẠM QUANG



Curva Sud - Khán đài phía Nam của Roma. Ảnh: PHẠM QUANG



Màu của trái tim, màu của tình yêu. Ảnh: PHẠM QUANG



Chào đón U19 AS Roma đến Việt Nam bằng tất cả trái tim, fan Roma ở VN. Ảnh: PHẠM QUANG

PHẠM QUANG