Nhà Glazer chính thức "chào thua" CĐV Man United

Bây giờ, MUST có quyền can hiệp và bảo vệ sân trong trường hợp chủ sở hữu hiện tại tính đến chuyện bán nó



Tháng 4 năm nay, hội CĐV của Man United (MUST) đã đặt nghi vấn về tương lai của sân bóng có 103 năm tuổi đời và quyết định đệ đơn lên Hội đồng Trafford đăng ký sân Old Trafford như là một “tài sản cộng đồng”, dựa theo “Các quy định về giá trị tài sản cộng đồng của đạo luật địa phương (2011)”.



Đến tháng 8, lá đơn này được Hội đồng Old Trafford chấp thuận mang về chiến thắng bước đầu cho MUST. Tuy nhiên, phía Man United giận dữ, phản kháng, gây áp lực để Hội đồng xem xét lại quyết định này.



Chờ đợi trong thấp thỏm, lo âu, tới đêm thứ Hai vừa qua (giờ địa phương), MUST mới chính thức trở thành người chiến thắng trong vụ tranh chấp kéo dài này khi luật sư của phía Man United bỏ cuộc.



“Chúng tôi vui mừng khi phía chủ đội bóng rút lại quyết định phản đối Old Trafford trở thành tài sản cộng đồng. Chúng tôi luôn tự tin trong cuộc chiến này và đã thực hiện quá trình dựa trên lời khuyên của các công ty luật hàng đầu tại Anh”, Giám đốc điều hành Duncan Drasdo của MUST cho biết.

Tuyên bố của Man United cũng chấm dứt tin đồn đội bóng sẽ chuyển sang sân mới

Đến sáng ngày thứ Ba, Man United cũng xác nhận với báo giới trong nước rằng họ sẽ không theo đuổi vụ việc này nữa: “CLB tự hào coi Old Trafford là mái nhà của đội bóng trong hơn 100 năm qua. Trong 8 năm qua, chúng tôi đã chi 90 triệu bảng để tân trang lại sân, sự đầu tư đó cho thấy chúng tôi sẽ tiếp tục coi nơi đây là căn nhà của CLB trong nhiều năm nữa”.



Tuyên bố này khác xa so với những gì mà Man United đã bày tỏ một tháng trước, rằng Hội đồng Old Trafford đang áp dụng không đúng luật trong vụ việc này và sẽ tạo ra tiền lệ xấu.



Sở dĩ giới chủ Mỹ theo đuổi vụ việc này trong thời gian dài vì lo sợ sự thay đổi tình trạng sở hữu của sân Old Trafford sẽ ảnh hưởng tới giá trị cổ phiếu của CLB tại sàn chứng khoán New York. Bên cạnh đó, việc Old Trafford trở thành tài sản công cộng cũng sẽ khiến đội bóng “mất giá” hơn một khi giới chủ quyết định bán CLB.

Theo K.Đ (TT&VH Online / Daily Mail)