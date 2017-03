Nhà Glazer đã sẵn sàng thanh toán khoản nợ 220 triệu bảng

Một thông tin tốt lành vừa đến với những người yêu mến nửa đỏ thành Manchester. Theo đó, những ông chủ người Mỹ của sân Old Trafford sẽ nhanh chóng thanh toán khoản nợ lãi suất cao trị giá 220 triệu bảng mà nhà Glazer đã vay hồi năm 2005 để mua lại Man Utd. Những năm qua, chỉ riêng việc phải “è cổ” gánh lãi cho số vay nợ có lãi suất lên tới 16.25 % (trước đó là 14.25%) này cũng đủ khiến cho Quỷ đỏ tiêu tốn vào đó hàng chục triệu bảng. Và nợ nần cũng là nguyên nhân khiến cho đội bóng chủ sân Old Trafford chưa thể tăng cường lực lượng một cách rầm rộ sau khi để những ngôi sao tầm cỡ như C.Ronaldo hay Tevez ra đi. Nếu khoản nợ 220 triệu được thanh toán đúng như dự kiến thì tổng số nợ của Quỷ đỏ sẽ giảm xuống chỉ còn vào khoảng 520 triệu bảng, tức là giảm gần 1/3 so với mức ban đầu. Hiện chưa biết gia đình Glazer có được nguồn ngân quỹ đó từ đâu, nhưng động thái tích cực trên sẽ phần nào giảm được sức ép của làn sóng tẩy chay tỷ phú Mỹ này đến từ số đông các CĐV Red Devils. GĐĐH của Man Utd, ông David Gill đã từng tự tin khẳng định: “Số nợ 220 triệu bảng là khoản tiền mà cá nhân gia đình Glazer nhất định sẽ có cách giải quyết để giảm bớt gánh nặng tài chính trên vai M.U” và “Quỷ đỏ vẫn có đủ tiền để tái đầu tư vào xây dựng đội bóng” cho dù báo cáo tài chính cho thấy nửa đỏ thành Man phải chịu mức lỗ lên tới 83.6 triệu bảng. Mới đây, tạp chí uy tín Forbes đã định giá Man Utd vào khoảng 1.8 tỷ USD. Red Devils cũng là CLB bóng đá có giá trị cao nhất trên TG suốt 6 năm liền. Hãng tin AP cũng cho biết, nếu không có gì thay đổi, thông báo chính thức về việc thanh toán nợ sẽ được công ty mẹ Red Football Ltd công bố trong tuần tới. Theo Nhật Minh (Bongdaso)