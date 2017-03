Nhà Glazer đứng trước nguy cơ đánh mất MU

Việc không có thêm được bất kì ngôi sao nào đang khiến cho nhiều người hoài nghi về tình hình tài chính có phần "mập mờ" nơi đội bóng chủ sân Old Trafford. Và mới đây nhất, đã có những cáo buộc về việc nhà Glazer vay tiền để mua MU và lúc này họ đang "hút máu" chính MU để trả nợ và nuôi các công ty con ở Mĩ.

Nhà Glazer có nguy cơ mất MU trước sức ép từ những khoản nợ khổng lồ đang gặp phải

Kể từ khi Manchester United thuộc về gia đình Glazer hồi năm 2005, chưa bao giờ những ông chủ người Mĩ nhận được sự ủng hộ hay đồng tình của các fan yêu mến Quỷ đỏ thành Manchester. Đã có những sự phản đối cũng như tẩy chay vô cùng gay gắt đến từ phía các cổ động viên nhà và họ mong muốn được mua lại CLB nhưng những ông chủ người Mỹ vẫn cương quyết không buông tha cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Những danh hiệu vẫn đến với "Nhà hát của những giấc mơ" trong những năm qua, thậm chí họ còn bán được Cristiano Ronaldo với giá 80 triệu bảng nhưng không hiểu sao lợi nhuận chẳng thấy đâu mà số nợ của MU cứ ngày một phình to ra. Những ông chủ người Mỹ mới đây đã bị cáo buộc mua lại 20% khoàn vay với lãi suất cao của một công ty để có thể kiểm soát MU. Bên cạnh đó nhà Glazer đã mua lại một phần của loại hình thanh toán payment-in-kind (Pik) vay của công ty khác sau khi phải đối mặt trước sự mất giá trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong năm 2008.

Khoản nợ từ việc vay tiền từ Pik đã tăng lên đến hơn 200 triệu bảng từ năm 2006.Nó dự kiến được công bố vào tháng tới, khi MU được yêu cầu đệ trình sổ sách kế toán của họ trong báo cáo tài chính hàng năm. Cho dù họ sử dụng các quỹ từ các câu lạc bộ để thanh toán các khoản nợ khác nhưng hiện nay tổng sốnợ tài chính của gia đình Glazer mà MU đang phải "gánh" lên tới xấp xỉ 800 triệu bảng Anh.

Với tình hình nợ như "chúa chổm" vào thời điểm hiện tại, các cổ động viên trung thành của MU đang hi vọng có thể dùng yếu tố tài chính để ép nhà Glazer trả lại đội bóng. Nếu trong khoảng thời gian sắp tới, gia đình nhà Glazer không tìm cách "xoay tiền" để trả bớt nọ rất có thể họ sẽ bị "sờ gáy". Trước sức ép từ nhiều phía với nhà Glazer, đây là cơ hội tốt để các fan MU mua lại đội bóng và thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ tại Old Trafford. Hi vọng điều đó sẽ trở thành sự thật trong thời gian gần nhất.

Theo Tiến Thịnh (Bongda24h)