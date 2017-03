Nhà Glazer ép Rio Ferdinand giảm lương

Rio Ferdinand đang dần bước sang phía bên kia sườn dốc sự nghiệp. Tuy nhiên kinh nghiệm của trung vệ 33 tuổi vẫn rất cần thiết cho Manchester United. Theo một cuộc kiểm tra thể lực mới đây, các chuyên gia dự đoán Rio Ferdinand có thể thi đấu đỉnh cao đến năm 37 tuổi. Đây là một trong những lí do khiến giới chủ M.U muốn gia hạn HĐ với trung vệ người Anh. Hợp đồng hiện tại của Rio Ferdinand với M.U sẽ hết hạn vào mùa Hè 2013. Để không phải “nuôi báo cô” Rio, nhà Glazer đề nghị kí HĐ 1 năm, tức đến Hè 2014 với cựu cầu thủ Leeds. Tuy nhiên các ông chủ người Mỹ đã đưa ra 1 điều kiện khá khắt khe và có thể khó chấp nhận với Rio. Theo đó nếu muốn ở lại, Rio phải cắt giảm lương đến 50.000 bảng/tuần, từ 120.000 bảng/tuần xuống còn 70.000. Dù tuyên bố muốn kết thúc sự nghiệp ở Old Trafford nhưng chưa biết Rio Ferdinand có chấp nhận ưu sách quá đáng của nhà Glazer hay không. Trong khi chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc ở hay rời Old Trafford, trung vệ người Anh cũng cân nhắc những lời mời từ các CLB ở Mỹ, Nga và Trung Quốc. Theo Hữu Hải (Bongdaso)