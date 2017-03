Nhà vô địch Trung Quốc thách đấu Barcelona

HLV Scolari của CLB Trung Quốc được xem là chuyên gia của những trận knock out nói rằng dù đội của ông là kèo dưới nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra.



Guangzhou Evergrande thách thức thầy trò Enrique.

Big Phil không chỉ nổi tiếng thế giới khi đưa Brazil lên ngôi vô địch World Cup 2002 mà còn là chiến lược gia vĩ đại của bóng đá thế giới, là chuyên gia của những trận knock out. Năm ngoái khi dẫn dắt tuyển Brazil tại World Cup 2014, đội ông đã để thua Đức đến 1-7 ở vòng knock out nhưng cái biệt danh chuyên gia của những trận knock out không hề suy giảm.

Trong khi đó gặp Guangzhou ở bán kết giải này, nhà vô địch Tây Ban Nha Barcelona thiếu vắng Neymar nhưng điều đó hầu như không làm cho HLV Enrique lo lắng vì còn đó bộ đôi Suarez và Messi. Tất nhiên Barcelona vừa mới đặt chân đến Nhật hôm thứ Hai thì đã được xác định là ứng viên sáng giá nhất của giải đấu rồi. Và nếu điều này trở thành sự thật thì trong vòng bảy năm đội bóng xứ Catalan ba lần vô địch. Về Guangzhou dưới tay HLV Scolari nhà cầm quân người Brazil có lối cầm quân tại các vòng knock out theo triết lý “thắng hay chết” và ông tìm mọi cách làm được điều đó.

Theo các chuyên gia phân tích thì với trận bán kết tính hiệu quả của triết lý này sẽ được HLV Scolari phát huy tối đa. Ông vận dụng luật chơi một cách triệt để mà một khi đội ông là kèo dưới thì yếu tố này càng lộ rõ. Đó là lối chơi cứng rắn nhằm răn đe đối phương, làm đối phương chùn chân. Nếu lối chơi rắn ấy bị thẻ vàng nhưng hiệu quả thì cơ hội không bị vắng mặt trong trận chung kết vẫn có. Cụ thể là ở khu vực giữa sân Scolari buộc học trò tranh chấp quyết liệt, phát huy tối đa những cú “tắc” nghiệt ngã. Khi dẫn các CLB tham dự các giải trong nước thì Big Phil đã nhiều lần bị chỉ trích là có lối chơi thô ráp và tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cao.



Barcelona tập luyện trên đất Nhật để chờ cuộc thách đấu với nhà vô địch châu Á

Tiếp quản đội Gunagzhou Evergrande hồi tháng 6 vừa qua, Big Phil đã mang về cho đội bóng này chức vô địch AFC Champions League 2015 và ngôi vô địch Trung Quốc với 28 trận bất bại. Đối đầu với Barcelona tại bán kết, Big Phil nói: “So với Barcelona thì tất nhiên chúng tôi là đội bóng nhỏ nhưng chúng tôi có thể làm điều gì đó. Tôi có một giấc mơ và tôi muốn cầu thủ mình biến nó thành sự thật. Tại sao lại không mơ và tạo sao chúng tôi không thể đánh bại Barcelona?”.

Tiền vệ Sergio Busquets của Barcelona nhận ra có sự… đe dọa của nhà vô địch châu Á. Busquets nói: “Guangzhou là đội nguy hiểm vì họ có Scolari và các tuyển thủ Brazil. Đó sẽ là những nhân tố tạo nên bất ngờ”.

Ở trận bán kết còn lại cũng sẽ hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi chủ nhà Sanfrecce Hiroshima tiếp River Plate- nhà vô địch Nam Mỹ.