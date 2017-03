Nhậm lại chức cũ, Terry lập tức “an ủi” Ferdinand

Terry tiết lộ với báo giới ngày hôm qua: “Tôi đã may mắn hơn Ferdinand. Anh ấy bị chấn thương và tôi vô cùng tiếc cho Ferdinand”. “Frank Lampard cũng vậy. Cậu ấy có 10 năm không bị chấn thương nhưng năm nay điều đó đã xảy đến. Việc khó khăn nhất là khi bạn bị chấn thương và mọi người nói: “Ồ, anh ta đã già. Năm nay anh ta đã 30, 31 tuổi rồi mà”. Điều đó thật vô lý”. Hình ảnh quen thuộc ngày nào sắp trở lại “Tôi rất may mắn khi không bị chấn thương. Hoặc nếu có thì nó cũng thường chóng lành. Hồi World Cup 2010 diễn ra, chúng tôi đã tới phòng của Rio (Ferdinand) để an ủi anh ấy khi Ferdinand bị chấn thương đầu gối. Mặc dù vậy, không ai có thể làm Rio vui lên được”. “Nhưng khi đó, anh ấy vẫn luôn động viên chúng tôi, khuyến khích chúng tôi thi đấu với hết sức có thể. Đó chính là Ferdinand, người luôn luôn nghĩ về đội bóng và về các đồng đội”. Hiện, trung vệ của Man United, Rio Ferdinand đang khá bức xúc vì bị mất chức đội trưởng Tam sư vào tay John Terry. Trước mắt là với lý do chấn thương, nhưng lại có nhiều thông tin cho rằng HLV Capello thậm chí còn muốn để Terry trở lại làm đội trưởng lâu dài. Theo Hồng Nhung (Bongdaso)