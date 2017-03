Nhiều đội bóng muốn giải thoát Berbatov khỏi Man United

Berbatov

Theo nhiều nguồn tin, bất chấp việc có thể chờ đến mùa Hè, đại gia Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray sẵn sàng chi ra tới 7,5 triệu bảng để vượt lên trong cuộc “đấu giá” giành Berbatov. Như vậy, có thể xem như hy vọng được tiếp tục gắn bó với Old Trafford của Berbatov đã kết thúc. Hiện Berbatov chỉ là lựa chọn thứ 4 trên hàng công của M.U, và anh không còn thời gian để cứu vãn hình ảnh trong mắt Sir Alex Ferguson, khi chỉ còn hơn một tháng nữa là kỳ chuyển nhượng mùa Đông bắt đầu.



Trong khi Berbatov sắp bị “lót lá dắt tay” đưa ra cửa, thì một người thừa khác của Old Trafford, thủ môn Tomasz Kuszczak lại không tài nào rời khỏi nơi mà anh coi như vũng lầy của sự nghiệp. Thủ thành 29 tuổi người Ba Lan đã tới gặp Sir Alex Ferguson và tha thiết xin ông đem anh cho một CLB hạng dưới mượn. Lý do là Ba Lan sẽ đăng cai VCK EURO 2012, một cơ hội vàng cho bất kỳ tuyển thủ Ba Lan nào, và Kuszczak muốn được thi đấu để lọt vào “mắt xanh” của HLV Smuda.



Sự nghiệp thi đấu quốc tế của Kuszczak vốn đã rất đen đủi: với những gì thể hiện trong thời gian thi đấu tại West Brom, anh có tên trong danh sách dự VCK World Cup 2006 và EURO 2008, nhưng cả 2 lần đều lỡ hẹn vì chấn thương. Hiện cơ hội của Kuszczak tại ĐTQG Ba Lan đang khá chông chênh. Mùa trước anh chỉ được bắt có 10 trận, và mùa này chưa được xỏ găng ra sân lần nào. Kuszczak chỉ còn là thủ môn thứ 3 tại M.U, sau Lindegaard và De Gea.



Tuy nhiên, Sir Alex cương quyết nói không với lời khẩn cầu của cậu học trò, đồng thời từ chối mọi lời đề nghị liên quan đến Kuszczak. “Tôi như một tên nô lệ của thành Manchester vậy” - Kuszczak thốt lên đầy cám cảnh.