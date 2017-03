Nhiều thách thức cho Hà Nội T&T

Ngày 10-2, Hà Nội T&T sẽ đá trận play off trên sân Mỹ Đình với CLB Persib Pandung (Indonesia). Nếu thắng trận này thì thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ lên đường sang Hàn Quốc để ngày 17-2 chơi trận play off tiếp theo trước FC Seoul. Nếu thắng tiếp thì Hà Nội T&T sẽ tham dự vòng đấu chính AFC Champions League.

Với Persib Pandung (Indonesia) được đánh giá là không mạnh lắm và có thể chơi được thì Hà Nội T&T nếu thi đấu đúng sức sẽ không khó vượt qua. Đối thủ còn lại là FC Seoul mới “xương” vì được đánh giá là đội bóng cực mạnh của khu vực Đông Á. Năm 2013 đội bóng Hàn Quốc này vào đến chung kết AFC Champions League gặp đội Goungzhou Evergrande (Trung Quốc) do HLV lừng danh Marcelo Lippi dẫn dắt. Trận chung kết này FC Seoul chỉ thua đội bóng của HLV Marcelo Lippi bởi chỉ số phụ khi thua đối thủ về bàn thắng trên sân khách (lượt đi hòa 1-1 tại Seoul, lượt về hòa 0-0 tại Trung Quốc).

Hà Nội T&T nhiều khả năng sẽ không vắt sức ở đấu trường ngoại để tập trung cho đấu trường nội. Ảnh: QUANG THẮNG

Với những gì mà Hà Nội T&T chuẩn bị thì khó có thể hy vọng đối thủ này sẽ căng mình chơi những trận play off sống còn để tham dự vòng đấu chính thức. Bốn ngày trước khi bước vào trận play off đầu tiên với đại diện của Indonesia, Hà Nội T&T sẽ có một trận sống mái với SL Nghệ An tại Vinh. Một trận đấu mà chắc chắn HLV Phan Thanh Hùng phải tính toán cho vị trí của Hà Nội T&T làm sao để không bị tuột lại so với sự bứt đi của B. Bình Dương và sự lớn mạnh của hiện tượng Than Quảng Ninh.

HLV Phan Thanh Hùng chắc chắn cũng sẽ phải tính xa cho cầu thủ nhà bởi phải vượt qua hai trận play off, trong đó có trận gặp đối thủ rất nặng của Hàn Quốc mà nói như giới chuyên môn thì đến Hàn Quốc căng ra chơi với đối thủ từng vào đến chung kết AFC Champions League thì không “u đầu cũng mẻ trán” và có khi lại tuột luôn cả mục tiêu ở trong nước.

Theo chúng tôi, không loại trừ Hà Nội T&T sẽ thi đấu rất cầm chừng và không đặt mục tiêu ở AFC Champions League để tập trung hết vào đấu trường trong nước mà họ muốn dồn lực để tranh chấp ngôi vô địch sau khi có những đối thủ mới như Than Quảng Ninh, Hải Phòng chen ngang.