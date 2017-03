NHM đã bớt hâm mộ Mourinho

HLV Jose Mourinho

Theo một cuộc khảo sát do AS thực hiện với hơn 85.000 độc giả, có đến 70% cho rằng sự sa sút của đội bóng Hoàng gia là do lỗi của ông thày người Bồ Đào Nha này. 19% tin trách nhiệm thuộc về các cầu thủ và 11% còn lại cáo buộc chủ tịch Florentino Perez.



Sau 4 trận đã qua của mùa giải mới, Real mới có 7 điểm (2 thắng, 1 hòa, 1 thua). Không những thế, uy tín của họ bị sứt mẻ rất lớn bởi những hình ảnh không đẹp trong các trận đấu gặp Barca mùa trước và mới đây là ở trận thua trên sân Levante.



Có vẻ như người hâm mộ đã ít nhiều thất vọng về những gì Mourinho đang làm tại Real, nhất là thái độ phản ứng mỗi lần không đạt được kết quả như ý. Ông không còn là “vị cứu tinh” như họ đã từng hy vọng khi đặt chân đến thủ đô Madrid hồi tháng 5/2010.



Mặc dù mùa giải vẫn còn rất dài phía trước, nhưng những kết quả tiêu cực gần đây khiến Mourinho phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất kể từ ngày về dẫn dắt Real.



Theo Tung Sơn (Bongdaplus)