Nhọc nhằn cho ĐT Long An

Với chức danh giám đốc kỹ của ĐT Long An nhưng thực chất là “thuyền trưởng”, HLV Goran Kopunovic tư vấn cho HLV Ngô Quang Sang chiêu thức bày binh bố trận và thậm chí “phản ứng nhanh” trên sân. ĐT Long An mùa này mất nhiều điểm được cho là xuất phát từ băng ghế chỉ đạo.

Năm ngoái khi đội đang khó khăn, toàn bộ ban huấn luyện ĐT Long An đứng đầu là HLV Vital cùng toán giúp việc lên tận Biên Hòa xem Đồng Nai tiếp K. Kiên Giang. Một tuần sau về sân nhà ĐT Long An tiếp Đồng Nai của HLV Trần Bình Sự và thua đến 0-3.





ĐT Long An đứng trước khó khăn lớn dù được thi đấu trên sân nhà. Ảnh: XUÂN HUY

Trận tái đấu chiều nay ĐT Long An không hứa hẹn một điều gì tốt lành hơn. Toàn bộ lực lượng ĐT Long An năm nay so với nhiều đội khác không đến nỗi nào thế nhưng tình hình chấn thương đang là mối đau đầu của ông Goran Kopunovic. Chiều nay, chủ nhà ĐT Long An có thể mất đi hàng loạt trụ cột như Tài Em, Việt Thắng, Gilson chấn thương và có thể nói là gãy cả trục giữa… Phía dưới ba vị trí trung vệ như Thanh Giang, Thanh Cường, Hoàng Lâm… còn chấn thương. Hàng thủ chỉ có mỗi thủ lĩnh Junior.

Nói chung lực lượng của ĐT Long An bị khuyết vì chấn thương quá nhiều, nó chẳng khác nào lực lượng này đã từng tiếp QNK Quảng Nam và thua trắng ở vòng sáu.

Đồng Nai lại có lối chơi tiềm ẩn chứa nhiều điều khó lường, bất ngờ… báo hiệu điềm dữ đang chờ giám đốc kỹ thuật Goran Kopunovic.

Với lực lượng khuyết nhiều vị trí do chấn thương như thế và hai tuần tiếp cận và tìm hiểu đội, liệu Goran có làm được điều bất ngờ chiều nay?

Trận còn lại Than Quảng Ninh trên sân tiếp Hải Phòng lúc 16 giờ (VTV6, Bóng đá TV và BTV5 trực tiếp). Một trận đấu mà phía tân binh Than Quảng Ninh đang có nhiều ưu thế hơn hẳn khi đang được xem là hiện tượng của mùa giải này.

TẤN PHƯỚC