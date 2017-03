Như Thành bị đồng đội dọa "tẩn" ngay trên sân

Gustavo từ lâu là ngựa chứng ở đất Ninh Bình. Ảnh: BĐP.

Không hiểu do mâu thuẫn từ đâu mà ngay sau khi hiệp một kết thúc, Gustavo và Như Thành lời qua tiếng lại với nhau rất gay gắt. Cả hai đều được xem là những “ông tướng” ở Ninh Bình nên tất nhiên, chẳng ai chịu nhường ai. Sau khi nói chuyện với nhau bằng miệng chưa đủ, cả Gustavo và Như Thành mặt đỏ tía tai định lao vào nói chuyện bằng tay chân với nhau. Rất may ban huấn luyện và các đồng đội kịp can ngăn nếu không đã có ẩu đả.