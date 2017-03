Như Thuần về làm trợ lý cho HLV Tavares

Như Thuần mùa trước chơi cho Khánh Hòa, kết thúc hợp đồng trước vài vòng đấu, trở thành cầu thủ tự do và vẫn còn đam mê chơi bóng. Khả năng chuyên môn của Thuần cũng có thể đáp ứng yêu cầu ở một số đội bóng, dù Thuần sắp bước sang tuổi 34. Chính vì lý do ấy, nên Thuần đã thử việc ở HNACB. Nhưng do không thỏa thuận được các điều khoản nên Thuần rời HN.ACB dù có điều kiện ở gần nhà.











Như Thuần chia tay với sự nghiệp cầu thủ

Về làm trợ lý cho HLV Tavares, Như Thuần coi như chia tay với sự nghiệp cầu thủ kéo dài cỡ 20 năm, bắt đầu từ Thanh Hóa tới Thể Công, HPHN, T&T HN và Khánh Hòa.



Trong suốt những năm tháng thi đấu ở các CLB cũng như ở cấp độ đội tuyển, Như Thuần được đánh giá rất cao vì phẩm chất chơi bóng thông minh, nhiệt tình, đeo bám các tiền đạo đẳng cấp. Thuần từng giành được 1 chức VĐQG, Cúp QG và đã tốt nghiệp Đại học TDTT.



Liên quan tới vấn đề nhân sự, CLB V.Ninh Bình vẫn chưa có được trung vệ Như Thành vì Bình Dương chưa đồng ý chuyển nhượng.