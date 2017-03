Những điều nằm ngoài dự liệu của ông trưởng giải V-League

Ông Tanaka Koji đối diện với nhiều vấn đề khó xử ngay trong lòng giải V-League và ngay trong lòng VPF



Theo Trọng Vũ (Dân Trí)



Câu chuyện HV.An Giang bức xúc với BTC giải và với VPF thật ra xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân lớn nhất có thể đến từ sức ép của nhà tài trợ. Tuy nhiên, bản thân người làm chuyên môn của bóng đá An Giang có thể cũng không phục VPF ở một số khía cạnh khác.Cả GĐĐH Võ Hoàng Phong lẫn HLV Nhan Thiện Nhân của đội bóng miền Tây Nam bộ đều nhấn mạnh đến chỗ VPF thay đổi thời hạn chuyển nhượng để làm lợi cho một số đội cụ thể.Trong trận đối đầu trực tiếp giữa HV.An Giang và ĐT Long An trên sân Long An, HV.An Giang cũng phản ứng dữ dội các quyết định của các trọng tài, theo họ làm lợi cho ĐT Long An.Vấn đề nằm ở chỗ ông chủ của ĐT Long An là bầu Thắng đồng thời cũng là người đứng đầu VPF. HV.An Giang lên tiếng nói cho cùng cũng xuất phát từ chỗ họ không phục chuyện lãnh đạo của BTC giải đang “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.Đấy là điều khiến ông trưởng giải Tanaka Koji rất khó xử, và đấy là điều có lẽ ông cũng không hình dung nổi rằng trong bóng đá Việt Nam lại có câu chuyện lạ đời đến thế.Ông Tanaka Koji hôm chủ trì cuộc họp của VPF với đại diện các đội bóng, sau lúc V.Ninh Bình bất ngờ rút lui cũng đã nghe màn đấu khẩu của đại diện CLB Hà Nội T&T và đại diện HA Gia Lai.HA Gia Lai là đội bóng của ông PCT VFF kiêm PCT HĐQT VPF Đoàn Nguyên Đức, trong khi Hà Nội T&T là của bầu Hiển, mà VFF và VPF thì lâu nay rất bực mình chuyện “một ông chủ, nhiều đội bóng” của bầu Hiển, nhưng không làm gì được.Vị trưởng giải người Nhật Bản nếu tìm hiểu kỹ chuyện này sẽ không khó để nhận ra chẳng bên nào chuyên nghiệp trong cách hành xử của cả hai bên. Bầu Đức vừa sở hữu đội bóng, vừa làm lãnh đạo giải đấu, rồi lãnh đạo VFF rõ ràng cũng vừa đá bóng vừa thổi còi, trong khi bầu Hiển sở hữu cùng lúc nhiều đội đá chung một giải đấu cũng lộ rõ sự bất cập.Nhưng tất cả những bất cập đấy cứ tồn tại chồng chéo trong một nền bóng đá như nền bóng đá Việt Nam có lẽ là điều ông Tanaka Koji lần đầu mới thấy.Cũng có lẽ cho đến khi ngồi ghế trưởng giải V-League, ông Tanaka Koji mới thấy chuyện người ta bán độ tập thể, dàn xếp tỷ số rầm rộ như vụ cầu thủ V.Ninh Bình vừa thực hiện tại AFC Cup.Thậm chí, có thể các cầu thủ còn bán độ ngay trong lòng V-League. Khi đó, giải đấu mà ông Tanaka Koji đang điều hành có nguy cơ… nát như tương.Vị chuyên gia người Nhật cũng không hiểu nổi tại sao để chống tiêu cực, một đội bóng Việt Nam, cụ thể là V.Ninh Bình chọn cách hảnh xử còn tiêu cực hơn, đó là bỏ ngang giải đấu, trước khi tính chuyện giải thể đội bóng?Đấy là tính chất của một nền bóng đá trong tay những ông bầu, không có sự gắn kết với địa phương và không có bất cứ sự ràng buộc nào với cộng đồng.Ông Tanaka Koji có lẽ cũng khó hiểu với chuyện chính cấp trên của ông ở VPF và VFF thay vì phải phạt nặng đội bóng đất Hoa Lư vì hành động tự ý bỏ giải trên, lại bất ngờ ủng hộ đội bóng này, cứ như thể chuyện bỏ giải là chuyện chơi không bằng. Ông Koji khó hiểu và cũng bất lực trong việc khuyên cấp trên của mình thế nào là cách hành xử đúng trong sự việc này.Và bản thân ông sau đó cũng chứng kiến cảnh người ta cãi nhau ngay ở một cuộc họp lẽ ra cần phải hết sức nghiêm túc như cuộc họp đại diện các đội bóng đã nêu ở trên, trước khi chứng kiến luôn VPF không dám làm gì HV.An Giang vì phát biểu lộng ngôn, do trước đó đã lỡ… ủng hộ V.Ninh Bình.Chuyên gia Tanaka Koji ngồi ghế trưởng giải V-League với hy vọng giúp giải đấu và bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp hơn, nhưng ngồi chưa lâu ở ghế ấy, ông đã buộc phải chứng kiến những câu chuyện cười ra nước mắt, chứng kiến luôn chuyện ngay cả những người đang thuê ông cũng có chuyên nghiệp gì đâu!Mong rằng sau những gì đã được tận mắt chứng kiến, vị chuyên gia này vẫn còn nguyên tâm huyết với bóng đá Việt Nam, vẫn còn nguyên niềm tin sẽ cải thiện được tình hình!