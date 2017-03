Những rắc rối quanh bản hợp đồng ở sân cỏ Việt

Mai Tiến Thành trong màu áo V.NB

Mùa giải 2008, Mai Tiến Thành đòi rời Thanh Hóa để đầu quân cho V.NB. Khi ấy, Mai Tiến Thành cho rằng anh là cầu thủ tự do bởi hợp đồng với Thanh Hóa đã hết hạn từ ngày 1/1/2008. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh lại khẳng định Mai Tiến Thành vẫn bị ràng buộc bởi một bản hợp đồng khác có thời hạn đến năm 2010.



Hai bên không tìm được tiếng nói chung và vụ việc được đưa lên VFF phân xử. Kết quả là Thanh Hóa đồng ý “nhả” Mai Tiến Thành, đổi lại, cầu thủ này phải đền bù 372 triệu đồng phí đào tạo. Khúc mắc được giải quyết, Mai Tiến Thành chính thức về V.NB và thi đấu ở đội bóng này cho tới nay.



Đến mùa giải 2009, V.NB “rút ruột” K.KH bằng việc kí hợp đồng với 4 cầu thủ của đội bóng này là Hữu Chương, Tấn Điền, Trọng Bình và Đức Hùng. Ban đầu, V.NB bị phạt 25 triệu đồng do tiếp xúc với các cầu thủ kể trên mà chưa được sự đồng ý của đội bóng chủ quản. Tuy nhiên, 4 gương mặt vừa rời K.KH này vẫn được có tên trong danh sách đăng kí của V.NB ở V.League 2009.



K.KH không đồng ý và gửi công văn yêu cầu treo giò người cũ nếu không nhận được số tiền đền bù 200 triệu đồng phí đào tạo trên mỗi trường hợp. Tuy nhiên, yêu cầu này không được Ban kỷ luật của VFF chấp thuận với lý do các cầu thủ đều đã trên 23 tuổi khi rời K.KH. Bên cạnh đó, Hữu Chương, Tấn Điền, Trọng Bình và Đức Hùng cũng được xác định là không phạm luật khi đi tìm bến đỗ mới. Họ ký hợp đồng 5 năm với K.KH và đã thực hiện được hơn 4 năm, trong khi theo Bộ Luật lao động thì hợp đồng không xác định thời gian (từ 3 năm trở lên) chỉ cần người lao động thông báo trước 45 ngày là có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng.