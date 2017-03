Nigeria lên ngôi vô địch châu Phi

Đội tuyển Nigeria mừng cúp vô địch

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Sunday Mba ở phút 40. Anh cũng là người hùng của Nigeria với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà ở tứ kết.

Sau bàn này, Nigeria có thêm 4 cơ hội để gia tăng cách biệt, nhưng họ phải sống trong nỗi sợ hãi ở nửa cuối hiệp 2. Burkina Faso chơi tưng bừng ở 20 phút cuối trận khi liên tục tạo ra sóng gió trước khung gỗ của thủ thành Vincent Enyeama.

Tuy nhiên, đội quân của HLV Paul Put vẫn không thể xuyên thủng bức tường chặt chẽ của Nigeria với John Obi Mikel vững vàng ở vai trò tiền vệ đánh chặn.

Ngôi vô địch của Nigeria là kỷ niệm đáng nhớ với HLV Stephen Keshi. Ông chính là đội trưởng của Nigeria đăng quang ở CAN 1994 và với ngôi vô địch CAN 2013, Keshi đi vào lịch sử với tư cách là người lên ngôi bóng đá châu Phi ở cả vai trò cầu thủ và HLV. Trước đó, HLV Mahmoud El Gohary là người làm được điều này với Ai Cập ở CAN 1958 và 1998.

Theo P.V (SGTT.VN)