Nợ 4 tỷ euro, 18 CLB Ngoại hạng Anh bị UEFA “tuýt còi”

MU và Liverpool, hai CLB có số nợ khổng lồ tại giải Ngoại hạng.

Bản báo cáo chính thức của LĐBĐ châu Âu có tên “Toàn cảnh CLB bóng đá châu Âu” mới đây được công bố đã làm dấy lên mối nghi ngại về sự bất ổn tại các đội bóng đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh.

Theo đó, với con số nợ lên tới 4 tỷ euro, 18 CLB tại Premier League đang chiếm quá nửa tổng nợ của 732 CLB thuộc UEFA và gấp 4 lần số nợ của Primera Liga, giải đấu có khoản nợ lớn thứ 2. Thậm chí, con số này còn có thể tăng hơn nếu tính cả Portsmouth và West Ham. Hai đội này không được tính do không cung cấp đủ dữ liệu tài chính cần thiết cho UEFA.

Mặc dù các đội bóng thuộc Premier League được nhận nhiều tiền bản quyền truyền hình và khai thác thương mại hơn hẳn so với các giải đấu khác, (trung bình 122 triệu euro so với Bundesliga là 79 triệu euro) nhưng sở dĩ nợ đọng quá nhiều là do mua đi bán lại quyền sở hữu tại đội bóng mà tiêu biểu là MU và Liverpool.

Báo cáo này khẳng định: “Các CLB Anh chiếm khoảng 56% khoản nợ của toàn bộ 732 CLB thuộc UEFA. Hơn một nửa khoản nợ tại Anh xuất phát từ việc mua bán CLB thay vì đầu tư xây dựng hay chuyển nhượng cầu thủ”.

Trước những con số nợ nần có dấu hiệu phình to này, quan chức UEFA đang hết sức lo ngại. Một phát ngôn viên tuyên bố UEFA đang lên kế hoạch tiến hành kiểm toán toàn diện đặc biệt tại xứ sở Sương mù.

Đây được coi là bước đi đầu tiên của Chủ tịch Michel Platini trong nỗ lực áp dụng luật Financial Fair Play cho bóng đá châu Âu bắt đầu từ mùa giải 2012/13 nhằm củng cố lại sức mạnh thực sự cho bóng đá châu Âu thay vì “vung tay quá trán” như hiện nay.

Theo L.T.T (Dân trí)