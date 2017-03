Nổ trên sân vận động diễn ra trận đấu của Tây Ban Nha

Cảnh sát phong tỏa sân Son Moix để điều tra vụ việc



Lo ngại xuất hiện sau một sự cố xảy ra trên Son Moix, nơi sẽ diễn ra trận đấu vòng loại World Cup 2014 giữa Tây Ban Nha và Belarus vào ngày hôm qua (giờ địa phương). Một vụ nổ đã làm ít nhất 2 người phải nhập viện vì chấn thương nặng.



Hiện cảnh sát đã cho phong tỏa sân vận động này để phục vụ cho công tác điều tra, tìm nguyên nhân gây ra vụ nổ. Theo báo chí Tây Ban Nha, rất có thể vụ nổ là do đường dây truyền tải điện có vấn đề. BTC sân hiện chưa thể khắc phục hệ thống điện, cửa ra vào, hệ thống đèn do máy phát điện đã bị hỏng.



Tờ AS ban đầu nhận định khả năng trận đấu giữa Tây Ban Nha và Belarus phải hoãn lại hoặc chuyển sang thi đấu trên một sân vận động khác là rất lớn. Một khả năng khác cũng được đề cập tới đó là đẩy lùi trận đấu này lại 24 giờ. Tuy nhiên, phương án này không nhận được sự đồng tình từ phía tuyển Tây Ban Nha vì chỉ sau đó 2 ngày, La Roja sẽ chạm trán Gruzia và các cầu thủ cần nghỉ ngơi để lấy lại phong độ.

HLV Del Bosque phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu

Dẫu vậy, quan chức của Real Mallorca cho rằng vụ nổ sẽ không ảnh hưởng tới trận đấu và nó vẫn sẽ diễn ra như dự định. Phát biểu trước báo chí, người phát ngôn của LĐBĐ Tây Ban Nha - Jorge Carretero cũng khẳng định rằng công tác bảo vệ an ninh cho 2 đội bóng cũng như điều kiện sân bãi vẫn sẽ đáp ứng tiêu chuẩn.



“Trận đấu này sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ đáng tiếc vừa qua. Chúng tôi không có ý định thay đổi ngày giờ thi đấu. Điều LĐBĐ Tây Ban Nha lo ngại chính là việc đội bóng đang có khá nhiều cầu thủ bị chấn thương và không rõ có kịp bình phục hay không”, ông Jorge Carretero nhấn mạnh.



Tây Ban Nha hiện đang cần 4 điểm nữa trong 2 trận đấu cuối để có thể đảm bảo một suất trực tiếp dự World Cup 2014 tại Brazil.





Theo Khánh Đan (TT&VH Online / Daily Mail)