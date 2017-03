Nội bộ lục đục, Barca chưa thể mua trung vệ

1. Đầu tháng Ba, cả Catalunya rộ lên tin đồn Barca đã chiêu mộ thành công Mats Hummels. Sau một mùa bóng mà điểm yếu lớn nhất nằm ở hàng thủ, Tito Vilanova đặt quyết tâm chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp. Tờ Sport của Barcelona thậm chí khẳng định Hummels đã là người của đội chủ sân Camp Nou. Nhưng cuối cùng, thương vụ đã không xảy ra. Hummels vẫn ở lại và nằm trong kế hoạch của Dortmund vào mùa bóng mới.



Thiago Silva vẫn nói không với Barca



Quay trở lại với Agger?



Theo thông tin từ báo Anh, Barca đã quay lại với thương vụ Daniel Agger và sẵn sàng chi ra 12 triệu bảng để mua trung vệ người Đan Mạch từ Liverpool. Từ mùa Hè trước, Barca đã có ý định mua Agger nhưng Liverpool kiên quyết giữa chân. Barca quyết định tái hỏi mua Agger sau khi PSG từ chối bán Thiago Silva.



Mặc dù vừa nhanh tay có được Kolo Toure miễn phí từ Man City, Liverpool không hề muốn mất đi một trong những trụ cột nơi hàng phòng ngự của mình, đặc biệt là khi Jamie Carragher đã tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải trước. Nhưng nếu Agger quyết ra đi, Liverpool rất khó giữ chân.

Theo T.Giáp (Thể thao & Văn hóa)

Hummels là một trung vệ đẳng cấp. Những màn trình diễn của anh trong màu áo tuyển Đức cũng như Dortmund đã chứng minh điều đó. Hummels được đánh giá là miếng ghép hoàn hảo cho bộ khung của Barca. Nếu quyết tâm, Barca hoàn toàn có thể lôi kéo Hummels. Nhưng vấn đề nằm ở Tito Vilanova. HLV của Barca không thích trung vệ người Đức và đó là lý do đội bóng xứ Catalunya quyết định từ bỏ.Tito không nói rõ lý do vì sao không thích Hummels. Nhưng chiến lược gia từng 2 lần phải trải qua phẫu thuật ung thư tuyến mang tai đã chỉ rõ mục tiêu thay thế. Barca chuyển hướng đàm phán. Từ Đức, họ quay sang Pháp và đích đến là Thiago Silva của PSG.2. Liên tiếp những lời đề nghị đã được gửi tới đội bóng nước Pháp. Thậm chí Barca còn được cho là đã có hành vi "đi đêm" khi cử một phái đoàn sang tận Brazil để gặp người đại diện của Silva. Nhưng tất cả những gì Barca nhận được vẫn chỉ là con số 0.Ông chủ của PSG khẳng định họ sẽ không bán Silva với bất cứ giá nào. Tuyên bố này khiến cho lời đề nghị 30 triệu euro (theo tin của Sport) mà Barca đưa ra trở thành vô nghĩa. Nhưng cay đắng hơn, Barca còn bị Silva và người đại diện của họ chơi trò "mèo vườn chuột". Ban đầu Silva tuyên bố muốn được khoác áo Barca nhưng rồi chính thủ quân của tuyển Brazil lại khẳng định anh muốn ở lại PSG cho đến khi hết hạn hợp đồng.Trước viễn cảnh thất bại trong vụ Silva, Barca đặt các mục tiêu khác thay thế. Từ Inigo Martinez tới David Luiz, từ Agger đến Marquinhos..., nhiều cái tên đã được đưa vào danh sách chiêu mộ. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức tin đồn và lỗ hổng hàng phòng ngự vẫn chưa lấp lại.3. Từ chỗ muốn thật nhiều và nói thật nhiều, Barca đang đứng trước nguy cơ không mua được ai. Các đội bóng biết được nhu cầu cần một trung vệ đẳng cấp của Barca và họ bắt đầu chơi trò làm giá. Đến một cầu thủ đang ở dạng tiềm năng như Marquinhos cũng bị Roma hét giá tới 35 triệu euro. Barca không thể đáp ứng đòi hỏi của Roma. Cuối cùng, Marquinhos đã chọn PSG.Sau khi bỏ ra 57 triệu euro để chiêu mộ Neymar, ngân sách chi tiêu của Barca không còn nhiều. Nhưng đó không phải là lý do khiến họ không thể chốt hạ một mục tiêu nào cho vị trí trung vệ. Như trên đã nói, Barca đang gặp những bất đồng về mặt quan điểm của các nhân vật phụ trách chuyên môn. Trong khi giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta muốn chiêu mộ những cái tên thành danh như Luiz thì HLV Tito lại thích những người trẻ như Inigo Martinez hơn.Những tranh luận cứ nổ ra và ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình. Khi không thể cùng nhau nhìn về một hướng cũng có nghĩa là Barca sẽ phải mỏi mắt để chờ đợi sự có mặt của một trung vệ nữa ở Camp Nou.