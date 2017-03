Nỗi lo trên chưa làm, dưới đã phá

Nỗi lo có thật của HLV Hữu Thắng là hàng công chưa thể ghi bàn thắng trong khi tuyến phòng ngự dễ dàng để thủng lưới. Sau trận hòa Đài Loan 1-1, ông thầy trẻ bật mí dự báo của mình về hàng thủ nếu cứ chơi kiểu này không sớm thì muộn sẽ thua.

Ông đã đoán đúng và đau hơn nữa là Đài Loan gần như chỉ có một cú sút cầu môn trong hiệp 2 đã thành bàn. Điều này không phải do sự sắc bén của đối phương mà chủ yếu là hệ thống phòng thủ của đội tuyển Việt Nam hời hợt quá.

Lỗ hổng của hàng thủ đội tuyển nằm ngay trước mặt cầu môn, kéo dài từ trước AFF Cup 2016 cho đến thời điểm này. Trung vệ Đình Luật 34 tuổi vẫn có tên lên tuyển nhưng anh đã từ chối vì điều kiện sức khỏe là hợp lẽ. Chỉ tiếc là những gương mặt còn lại chưa đủ sức thay thế, các sự bổ sung còn mang tính thử nghiệm.



Đội tuyển dàn hàng ngang nhưng vẫn thấy nhiều lỗ hổng cần phải vá kịp thời. Ảnh: QUANG THẮNG

Dày dạn nhất là trung vệ Quế Ngọc Hải gần như không thể thiếu nên có lúc HLV Hữu Thắng còn xin giảm án cho anh để khoác áo tuyển quốc gia. Quế Ngọc Hải mạnh mẽ, không ngại va chạm nhưng lại thiếu sự tỉnh táo cần thiết với nhiều pha vào bóng thô vụng, dễ gây thiệt hại về người. Chính bởi sự thân thuộc và tin tưởng, HLV Hữu Thắng chưa nhìn ra ai hơn hoặc có thể thay thế trung vệ con cưng đồng hương này.

Bùi Tiến Dũng còn trẻ, ít kinh nghiệm và đang chơi hạng Nhất vẫn là một giải pháp không tồi. Tuy nhiên, trung vệ của Viettel vẫn cần thêm nhiều thời gian cọ xát và rèn giũa trước khi nghĩ đến một vị trí có sẵn trên các đội tuyển trong tương lai.

Sự mong manh của hàng thủ đội tuyển do yếu và thiếu. Đình Khương quá non nớt khi chuyển từ tiền vệ phòng ngự sang trung vệ như ở Sanna Khánh Hòa. Anh cũng là cầu thủ thiếu kinh nghiệm và ít chịu va chạm nếu so với Đông Triều lần này không có tên. Tương tự, Văn Khánh đá cặp với Quế Ngọc Hải trong màu áo SL Nghệ An rơi vào nhóm hậu vệ để lọt lưới nhiều nhất ở V-League.

Hai biên của đội tuyển có thể ít chịu sức ép hơn so với vị trí trung vệ nhưng sự hỗ trợ chung không quá tinh tế, ngoại trừ ý nghĩa rèn luyện cho cầu thủ trẻ. Hậu vệ biên trái Văn Thanh dù chơi tiền đạo ở HA Gia Lai vẫn dễ thích nghi trở lại chỗ quen thuộc, qua mặt cả đàn anh Đình Đồng. Tương tự, hậu vệ phải A Hoàng mới nổi sẽ là cạnh tranh đáng kể với Âu Văn Hoàn.

Những hụt hẫng của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam chắc chắn HLV Hữu Thắng đã nhìn ra và ông rất cần một sự chăm chỉ bù đắp, một chút may mắn để đạt mục tiêu vượt qua vòng loại Asian Cup 2019.