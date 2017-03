Nóng nảy, cầu thủ mang họa về cho Chelsea

Sau khi trọng tài Chris Foy đuổi Jose Bosingwa ở trận đấu Chelsea thua QPR 0-1 trên sân Loftus Road, rất nhiều cầu thủ The Blues đã vây quanh vị vua áo đen để phản đối. Và điều này vừa khiến CLB thành London bị phạt 20,000 bảng vì không thể kiểm soát được hành vi của các cầu thủ. Cầu thủ Chelsea bao vây trọng tài Chris Foy Ngoài vụ việc trên, Chelsea vẫn đang phải đau đầu với tai tiếng mới nhất của John Terry. Cũng trong thất bại trên sân Loftus Road, trung vệ kỳ cựu người Anh bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Hiện FA đang điều tra kỹ càng trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng có phạt Terry hay không. Nhưng nhiều bằng chứng đang chống lại đội trưởng của The Blues. Trước việc Terry gặp rắc rối với cáo buộc phân biệt chủng tộc, HLV Villas-Boas vẫn dành trọn niềm tin cho đội trưởng Chelsea. Không chỉ tuyên bố ủng hộ Terry trong vụ kiện tụng nói trên, chiến lược gia người Bồ sẽ còn tin dùng trung vệ người Anh ở trận derby thành London với Arsenal diễn ra tối nay. Không chỉ riêng các cầu thủ Chelsea gặp rắc rối trong trận thua QPR 0-1 nói trên. HLV Villas-Boas cũng đang đối mặt với việc bị FA xử phạt vì có những phát biểu chỉ trích công tác trọng tài ở trận đấu trên sân Loftus Road. Trong một diễn biến khác, HLV Wenger của Arsenal đã lên tiếng bênh vực trung vệ của đối thủ trong trận derby đêm nay. Theo chiến lược gia người Pháp, Terry nên bị phạt nếu thực sự đã có hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Mặc dù vậy Giáo sư cũng cho rằng giới mộ điệu nên thông cảm cho trung vệ của The Blues bởi không ai có thể kiểm soát bản thân 100% trong những tình huống nóng bỏng trên sân cỏ. “Tôi muốn nói rằng có những tình huống nhạy cảm trên sân cỏ mà khi đó bạn có thể buột miệng ra bất cứ điều gì. Bạn không thể luôn luôn giữ quan điểm đúng trên sân cỏ. Nếu bạn chơi bóng đá, bạn nói điều gì đó với bạn của mình – đôi khi gọi họ là thằng ngốc nhưng thực sự thì bạn không nghĩ như vậy”, HLV Arsenal tỏ ra cảm thông với đội trưởng Chelsea. Theo Kinh Vân (Bongdaso)