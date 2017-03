Nữ Việt Nam gặp nữ Myanmar: Thầy Phát nhớ Ngọc Châm!

Myanmar 2009 khác gì so với Myanmar 2007? Đối thủ từng thất bại trước Việt Nam ở SEA Games 24 không có thay đổi so với trước. Myanmar vẫn chủ yếu dựa vào nền tảng thể lực, chủ yếu sử dụng những đường bóng dài câu vào trung lộ cho các tiền đạo dứt điểm. So với Việt Nam hoặc Thái Lan, các cầu thủ nữ Myanmar chưa đạt được độ tinh tế trong các pha xử lý nên rất khó gây nên đột biến. So với các cầu thủ Việt Nam, các cầu thủ Myanmar hiện nay không nhiều kinh nghiệm bằng. Thế nên nếu Kim Chi tiếp tục thể hiện phong độ cầm trịch trận đấu tốt, cộng với sự trở lại của Minh Nguyệt ở hàng công, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận thắng thứ hai tại SEA Games 25.