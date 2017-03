Núp bóng World Cup, V-League “loạn”

Tranh thủ World Cup đang sốt, trái bóng V-League lăn cùng thời điểm đã “loạn nhịp” bất chấp tiếng kêu cứu của người thấp cổ bé miệng.

Trong buổi họp báo sau trận ĐT Long An - SHB Đà Nẵng, HLV Ngô Quang Sang bức xúc rất nhiều thứ về công tác trọng tài. Ông nói thẳng là trọng tài luôn đè ngửa ĐT Long An ra mà phạt. Có phải vì họ bé cổ thấp miệng và vì họ cô đơn không liên minh, không đá bằng tiền bẩn?

HLV Ngô Quang Sang không giấu giếm chuyện toàn đội có chung nhiều nỗi bực bội và bất bình vì sự bất công. Chẳng hạn như vòng 18 đội QNK Quảng Nam đã thắng ĐT Long An 1-0 trong một trận đấu mà ban huấn luyện ĐT Long An đã phản ứng gay gắt về cách xử lý trên sân của trọng tài Đinh Văn Dũng. Từ cách phạt thẻ đến trừ giờ và cắt lợi thế… đều rất vô lý. Ông Sang còn bức xúc nói trong giận dữ: “Bây giờ đến cuối giải nếu trận nào của ĐT Long An có trọng tài Đinh Văn Dũng làm nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ không thi đấu nữa”. Vẫn biết rằng ĐT Long An hay HLV Quang Sang không có quyền ép ban tổ chức hay quyền cạch mặt trọng tài nhưng bức xúc của một đội bóng từng của bầu Thắng và nổi tiếng đấu tranh cho tiêu cực nhưng nay phải lên tiếng thì rất đáng chú ý.

Trận ĐT Long An - SHB Đà Nẵng được xem là rất lạ. Ảnh: XUÂN HUY

VFF, VPF và Ban tổ chức cần lưu ý là lâu nay ĐT Long An cũng hay phản ứng trọng tài, nhưng cách phản ứng của họ là muốn tìm sự công bằng hơn là đổ vấy cho trọng tài.

Cũng theo HLV Ngô Quang Sang phát biểu trong buổi họp báo trên thì trước trận HV An Giang - QNK Quảng Nam (vòng 19 ngày 21-6) ông có nghe trận đó Quảng Nam sẽ thua và đúng là thua thật. Điều đáng ngờ hơn là cách thua khi chỉ trong hiệp 1 đội bóng miền Trung đã thua ba bàn và chung cuộc là 3-5 trước đội bóng miền Tây ở tận đáy bảng và đang muốn đè ĐT Long An xuống để ngoi lên (hiện HV An Giang chỉ còn cách ĐT Long An có 2 điểm (11 so với 13) sau vòng 19.

Còn diễn tiến trên sân Long An chiều 21-6 cũng có nhiều điều rất lạ. Gần như suốt hiệp 1 khi chủ nhà ĐT Long An dẫn trước hai bàn, trong khi SHB Đà Nẵng chơi rất hời hợt nhất là hàng phòng ngự như “mở cửa” cho chủ nhà bắn phá. Hàng tấn công thì hầu như có rất nhiều cơ hội rõ ràng nhưng họ lại sút như bắn chim. Cho đến phút bù giờ của hiệp 1 thì Jonathan rút ngắn cho khách SHB Đà Nẵng. SHB Đà Nẵng như lột xác và chơi tưng bừng ngay đầu hiệp 2 và họ đã có ngay bàn thắng gỡ hòa 2-2. Cuối cùng thì các học trò HLV Lê Huỳnh Đức hoàn thành cú lội ngược dòng ngoạn mục để thắng chung cuộc 4-2.

V-League bước vào giai đoạn gay cấn và cũng đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu liên minh tay ba, tay tư (theo cách hoài nghi của chính những nhà cầm quân) để cứu bồ nhau và để hội đồng đội thấp cổ bé miệng không đồng minh. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy ban tổ chức có những động thái gì hoặc ít ra là có những cảnh báo cần thiết mang tính răn đe trong thời V-League loạn lạc trong giai đoạn núp bóng World Cup.

Khi những nhà tổ chức chấp nhận để bóng V-League lăn cùng World Cup thì chắc hẳn là họ đã có những tính toán cần thiết để kịp thời gian cho đội tuyển tập trung. Tuy nhiên, song song với những con tính đấy cũng cần tính đến khả năng V-League đá trong chốn không người và không bị soi thì hiện tượng đi đêm, tiêu cực sẽ càng nảy sinh mạnh.

Mong những nhà tổ chức lưu tâm đến hiện tượng không lành mạnh và đang được cảnh báo trong cuộc đua trốn xuống hạng và đánh hội đồng mà ĐT Long An là nạn nhân của cơ chế “xin - cho - mua - bán - chích” vốn xảy ra ở bóng đá Việt Nam như cơm bữa và nay tái phát mạnh hơn.

TẤN PHƯỚC