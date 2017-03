Ở M.U, Van Persie nguy hiểm hơn xưa

Thành tích chỉ tính ở 9 vòng đầu mùa.

Thống kê cho thấy, so với cùng kỳ mùa giải trước tại Premier League, Van Persie vẫn sở hữu 7 pha lập công. Nhưng nếu như tại Arsenal, anh chơi trung phong cắm và làm nhiệm vụ duy nhất là ghi bàn, thì tại M.U, Van Persie hoạt động rộng, kiến tạo nhiều hơn và điều đó lý giải tại sao tại Premier League mùa này, anh có 4 pha kiến tạo thành bàn (so với chỉ vỏn vẹn 1 lần cùng kỳ năm ngoái).



Thực ra bằng quan sát, NHM cũng có thể cảm thấy lối chơi của Van Persie khác đi rất nhiều so với thời anh ở Arsenal. Tiền đạo người Hà Lan dạt cánh nhiều hơn vừa để lôi kéo hậu vệ tạo khoảng trống cho đồng đội chạy chỗ, vừa có thể bất ngờ tung ra những quả tạt có quỹ đạo bay vô cùng khó chịu vào trong (những cú tạt bóng của Van Persie đã hơn một lần biến thành bàn thắng).



Chính nhờ Sir Alex tạo điều kiện để Van Persie chơi rộng hơn, thay vì bó hẹp anh trong vòng cấm địa đối phương đã giúp cựu tiền đạo Arsenal tiết kiệm tối đa thể lực, và cũng tránh được không ít chấn thương vô nghĩa.



Sự khác biệt của Van Persie ngày hôm nay và quãng thời gian khoác áo Arsenal còn đến ở khâu tâm lý. 7 mùa bóng Arsenal trắng tay ít nhiều cũng tạo cho Van Persie cảm giác chán nản, thất vọng. Nhưng ở Man United, dù chưa biết Quỷ đỏ có thể lật đổ Man City và Chelsea hay không, nhưng chí ít, việc M.U hiện xếp ở vị trí thứ hai trên BXH với chỉ 1 điểm kém Chelsea là quá đủ để thấy triển vọng danh hiệu với anh sáng sủa cỡ nào.

Theo Lâm Phong (Bongdaplus)