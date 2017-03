Obi Mikel xúi đểu khiến Robben đá trượt penalty

Đêm thứ Bảy vừa rồi đã diễn ra trận chung kết Champions League giữa Chelsea với Bayern Munich. Trong hầu hết trận đấu, đại diện nước Đức là những người chơi lấn lướt hơn, liên tục dồn ép đối thủ. Mặc dù vậy, trước hàng phòng ngự vô cùng kín kẽ của The Blues, tới phút 83 Thomas Müller mới có thể đánh đầu ghi bàn cho đội chủ nhà. Nhưng không may cho Hùm xám, trong tình huống đá phạt góc ở phút 88, Drogba lại có pha càn lướt, đánh đầu cực mạnh vào góc hẹp cân bằng tỷ số cho Chelsea. Mọi công lao của Bayern Munich trước đó lại hóa thành vô nghĩa. Hai đội buộc phải bước vào 2 hiệp phụ. Khi hiệp phụ thứ nhất bắt đầu chỉ 3 phút, Drogba bất ngờ trở thành tội đồ của Chelsea khi phạm lỗi với Ribéry trong vùng cấm địa The Blues. Bayern Munich được hưởng tình huống đá phạt đền. Đây là cơ hội không thể tốt hơn cho đại diện nước Đức vươn lên dẫn trước. Trọng trách được đặt lên vai siêu sao Robben – người đã thi đấu vô cùng xuất sắc kể từ đầu trận. Ấy vậy mà Robben lại sút trượt. Người ta đang đổ lỗi cho tâm lý thi đấu kém vững vàng của Robben mỗi khi ngôi sao này đứng trên chấm 11 mét. Còn nhớ ở trận đấu với Dortmund tại vòng 30 Bundesliga, tiền vệ này cũng sút trượt quả penalty ở phút 85, góp lỗi lớn khiến Hùm xám thua trận 0-1 qua đó bị chính Dortmund bỏ xa trong cuộc đua giành chiếc đĩa bạc. Song lần này, liệu có phải Robben lại có thêm 1 giây phút kém vững lòng, hay có lý do nào khác? “Tôi đã nói với Robben cậu ta sẽ sút trượt. Tôi tiến đến cậu ta và nói thầm vào tai. Tôi nói Petr biết cậu ta định sút vào đâu và vì thế cậu ta sẽ sút hỏng”, tiền vệ Chelsea, John Obi Mikel tiết lộ chính anh đã tác động khiến Robben căng thẳng và vì thế sút hỏng quả penalty định mệnh. “Và sau đó, Petr bay về bên phải rồi cản phá thành công”, Mikel tiếp. “Điều đó là bình thường. Đôi khi bạn làm điều gì đó nhiều lần (quấy rối đối phương) và lần này nó đã có tác dụng. Khi tình huống phạt đền qua đi, chúng tôi tin chức vô địch sẽ là của Chelsea. Bởi lẽ may mắn đang đứng về phía chúng tôi”, Mikel hào hứng. Sau khi 2 đội tiếp tục hòa nhau ở 2 hiệp phụ, trận đấu bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Mikel không được trao trọng trách. Nhưng rõ ràng những điều anh làm trước đó không chỉ mang cơ hội thi đấu tiếp cho The Blues mà còn khiến đồng đội thêm vững tin ở loạt đấu súng cuối cùng. Còn bên kia chiến tuyến, việc Robben sút trượt trước đó rõ ràng đã khiến nhiều cầu thủ Hùm xám mất niềm tin. Chính bởi vậy, cả Ivica Olic rồi Bastian Schweinsteiger lần lượt sút trượt, khiến chiếc cúp vô địch Champions League 2011/12 bay xa khỏi sân Allianz-Arena. Rõ ràng, chức vô địch Champions League cho The Blues có công rất lớn của John Obi Mikel. Những lời “thì thầm” của anh đã khiến người đồng đội cũ Robben bất ngờ trở thành tội đồ của Bayern Munich và “người hùng bất đắc dĩ” của Chelsea. Theo Kinh Vân (Bongdaso)