Olympic 2012 nhiều nguy cơ bị các tin tặc tấn công

Ông Gerry Pennell, một quan chức phụ trách thông tin của Ủy ban Tổ chức Đại hội thể thao (Locog) cho biết nguy cơ tin tặc tìm cách phá hoại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh là “không thể tránh khỏi.”



Tại lễ vận hành thử hệ thống kỹ thuật phục vụ Đại hội Olympic, ông Pennell cho biết việc bảo vệ an ninh mạng đang được ưu tiên ở Anh cũng như các nước khác.



Trung tâm kỹ thuật phục vụ Đại hội thể thao Olympic được đặt gần Làng Thế vận hội, với tổng diện tích 2.000 mét vuông và 880 máy tính, 130 máy chủ, 110 bộ phận chuyển mạch hệ thống.



Hệ thống kỹ thuật này sẽ được chạy thử từ nay cho đến ngày khai mạc, trong đó các chuyên gia sẽ tập dượt xử lý tất cả các tình huống đột xuất như tin tặc, ngập lụt, mất điện, thay đổi lịch trình...



Công ty Atos Origin phụ trách mảng công nghệ thông tin phục vụ Olympic 2012 cho biết kết quả các trận đấu sẽ được chuyển đến bình luận viên, báo chí và người xem trong vòng 0,3 giây.



Các chuyên gia cho rằng xét về mức độ, công tác đảm bảo thông tin cho Đại hội thể thao Olympic 2012 phức tạp hơn gấp 10 lần so với một kỳ World Cup, bởi tất cả các sự kiện thể thao sẽ diễn ra đồng thời.



Cũng theo Atos Origin, trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao Olympic Bắc Kinh 2008, có tới 14 triệu “sự vụ” về an ninh mạng diễn ra mỗi ngày, trong đó khoảng 400 “sự vụ có thể phát triển thành một vấn đề ảnh hưởng tới Olympic.”



Tuy nhiên, tất cả các “sự vụ” này đều đã bị ngăn chặn. Atos Origin đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác và chính phủ Anh để đưa ra chế độ bảo vệ an ninh mạng tốt nhất giúp Đại hội thể thao thế giới 2012 diễn ra thông suốt./.





