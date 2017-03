Olympic Việt Nam mạnh dạn làm “cách mạng” lực lượng

Theo quy định của FIFA, chỉ những cầu thủ sinh năm 1989 trở lại đây mới có đủ điều kiện tham dự môn bóng đá nam Olympic London 2012. Vì lý do này, quyền HLV Phan Thanh Hùng buộc phải loại bỏ rất nhiều cái tên xuất sắc còn đủ tuổi tham dự SEA Games 26, nhưng lại quá “già” đá vòng loại là: Thành Lương, Đình Tùng, Ngọc Anh.

Trọng Hoàng sắm vai thủ lĩnh của Olympic Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

Không có Thành Lương trong đội hình, nhiệm vụ dắt dắt lối chơi sẽ được trao cho Trọng Hoàng (SL Nghệ An) và những gương mặt từng thi đấu ở Á vận hội 2010 như: Mạnh Dũng (V. Ninh Bình), Đức Tài (B. Bình Dương), Bùi Văn Hiếu (Than Quảng Ninh), Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), hoặc một số gương mặt mới đã được “thử lửa” ở đấu trường V-League là Ngô Hoàng Thịnh (SL Nghệ An), Nguyên Sa, Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng).

Vắng mặt nhiều cầu thủ kinh nghiệm, nhưng vòng loại Olympic London 2012 lại là cơ hội thuận lợi để HLV Phan Thanh Hùng trẻ hóa đội hình, chuẩn bị lực lượng kế cận cho mục tiêu chinh phục “vàng” SEA Games 26, AFF Cup 2012 và kỳ SEA Games 27 (2013). Ông thầy của Hà Nội T&T đã triệu tập 10 cầu thủ sinh năm 1991, thuộc lứa U19 vào đội Olympic: Bửu Ngọc (CS Đồng Tháp), Tuấn Mạnh (HA Gia Lai), Văn Hoàn (SL Nghệ An), Văn Quyết (Hà Nội T&T)…

Nhận xét về bản danh sách, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Bản danh sách tập trung đội tuyển Olympic thi đấu vòng loại Olympic London 2012 có thể tạo ra sức bật lớn cho đội U23 và cả ĐTQG. Với mục tiêu tìm ra lực lượng kế cận, chúng tôi đã quyết định triệu tập đến 10 cầu thủ trẻ đủ tiêu chuẩn thi đấu 2 kỳ SEA Games liên tiếp (2011, 2013).

Đây đều là những cầu thủ trẻ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay, điểm yếu lớn nhất của họ là kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tôi sẽ thực hiện điều chỉnh để cải thiện hạn chế này. Với lực lượng đang có, tôi tin tưởng đội Olympic Việt Nam giành được thành tích khả quan ở vòng loại Olympic London 2012…”.

Ngày 19/6, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic Ả Rập Xê Út trên sân khách, trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 23/6.

Danh sách tập trung đội Olympic Việt Nam :

Thủ môn: Bửu Ngọc (CS Đồng Tháp), Tuấn Mạnh (HA GL), Anh Đức (Hà Nội)

Những cầu thủ còn lại: Hải Huy, Tiến Duy, Văn Hiếu (Than Quảng Ninh), Anh Quang, Văn Nam, Văn Thuận (Nam Định), Văn Hậu, Thanh Hào (CS Đồng Tháp), Hoàng Thịnh, Văn Hoàn, Trọng Hoàng, Văn Bình (SL Nghệ An), Doàn Bắc (TDC Bình Dương), Văn Việt (Quảng Nam),Văn Thắng (Thanh Hóa), Đức Tài (B. Bình Dương), Mạnh Dũng (V. Ninh Bình), Trung Kiên (TP.HCM), Minh Tuấn, Nguyên Sa (SHB Đà Nẵng), Tấn Đạt (K. Khánh Hòa), Văn Quyết (Hà Nội T&T).

Theo Ngọc Quỳnh (Dân trí)