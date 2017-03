Ông Goetz hài lòng với kết quả thua sát nút Nhật

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Falko Goetz dặn dò Huỳnh Quang Thanh. (Nguồn: AP)

Trả lời phỏng vấn phóng viên sau trận đấu, ông Goetz cho biết: “Chúng tôi đã thi đấu tốt trong trận đấu với Nhật Bản. 0-1 là một kết quả tốt. Tuy nhiên, tôi ước rằng trong hiệp 1, chúng tôi chơi can đảm hơn như những gì chúng tôi đã làm được trong hiệp 2.”



Theo ông Goetz, trong hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam tỏ ra sợ sệt. Họ đánh mất bóng một cách dễ dàng. Trong khi đó, các cầu thủ Nhật Bản đã gây sức ép mạnh đối với đội Việt Nam. Vì vậy, ông Goetz nói: “Trong thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp, tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ cần phải chơi một cách can đảm hơn và an toàn hơn. Hãy cố gắng giữ bóng lâu hơn và tạo ra các đợt phản công. Và tôi nghĩ rằng đội bóng đã làm tốt điều đó”.



Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh: “Đối với tôi, điều quan trọng là chúng tôi đã thi đấu hết mình. Đó là lý do vì sao tôi nói rằng trận đấu này là được. Đội đã chơi tốt nhất như chúng tôi đã hứa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chơi tốt hơn trong các trận đấu tới.”



Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, ông Alberto Zaccheroni, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản, cho biết trước các trận đấu vòng bảng World Cup 2014, ông muốn thử nghiệm một đội hình mới 3-4-3. Trong trận đấu này, ông cũng sử dụng một số cầu thủ không được thường xuyên chơi chính thức. Do vậy, các “chàng trai Samurai xanh” không dành được kết quả như mong đợi.



Nhận xét về đội tuyển Việt Nam, ông Zaccheroni nói các cầu thủ Việt Nam có tốc độ tốt và thi đấu nhiệt huyết. Họ rất mạnh trong các pha tranh chấp tay đôi. Do các cầu thủ áo đỏ có tốc độ và thi đấu nhiệt tình hơn so với dự đoán của đội tuyển Nhật Bản nên các “chàng trai Samurai xanh” không thể đạt được kết quả như mong đợi. Mặc dù vậy, đội Nhật Bản thi đấu tương đối gắn kết nên vẫn trội hơn đội Việt Nam./.

Theo Thanh Tùng/Tokyo (Vietnam+)