Ông Goetz lần đầu lên tiếng sau thất bại của U23

Ông Goetz bất lực trong trận thua Indonesia (Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN)

Indonesia và Malaysia mạnh hơn Việt Nam



* Thưa ông, xin ông có thể đưa ra lời giải thích ngắn gọn về việc U23 Việt Nam không thể vào tới chung kết ở SEA Games 26?



- Lý do thứ nhất là chúng ta phải tôn trọng một sự thực rằng có 2 đội bóng trình độ mạnh hơn chúng ta là Malaysia và Indonesia. Ở trận bán kết chúng ta đã gặp Indonesia và tôi nghĩ chúng ta đã chơi tốt, đã chiến đấu với tất cả khả năng, nhưng trong trận đấu đó thì Indonesia mạnh hơn chúng ta.



Tuy nhiên, còn rất nhiều lý do mà không thể chỉ gói gọn lại trong vài từ hoặc một vài câu chuyện, bởi giữa các đội bóng là một sự khác biệt rất lớn về trình độ. Chẳng hạn như Indonesia, đội hình của họ có rất nhiều cầu thủ mang gốc gác nước ngoài, mà xét về kinh nghiệm thì cũng trội hơn cầu thủ Việt Nam. Trong khi cầu thủ Malaysia thì đã chơi cùng nhau từ 3 năm nay và đã tham dự liên tiếp 2 kỳ SEA Games. Tôi nghĩ đấy là nguyên nhân giúp họ làm nên thành công.



Tôi nghĩ chúng ta cũng phải tôn trọng một sự thực nữa là đội hình của Việt Nam ở SEA Games 26 là rất, rất trẻ. Chất lượng cầu thủ U23 Việt Nam dự SEA Games 26 là không đồng đều, có một số cầu thủ chất lượng, đã chơi tốt ở V-League, nhưng cũng có số khác không góp mặt ở giải đấu cao nhất của bóng đá VN hoặc là chỉ là thành viên của đội trẻ.



Vậy nên tôi nghĩ chúng ta phải biết tôn trọng sự thực này. Tôi cho rằng các cầu thủ U23 Việt Nam đã nỗ lực hết sức tại SEA Games 26. Chúng tôi đã có một số trận đấu đạt yêu cầu tại vòng bảng và mục tiêu đứng nhất bảng cũng đã được hoàn thành.



Điều khiến tôi đáng tiếc và buồn nhất là việc U23 Việt Nam đã phải chia tay SEA Games một cách tiêu cực. Gặp Indonesia ở bán kết thì tôi đã lo ngại về khả năng thất bại của VN, và trên thực tế là các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Tuy nhiên, Việt Nam đã không gặp may với 2 bàn thua rất trời ơi. Sau trận đấu với Indonesia tôi đã nói rằng tôi rất xin lỗi cổ động viên vì cái cách mà đội bóng chúng tôi đã thất bại trước Myanmar.



* Ông có thể nói rõ hơn về trận tranh Huy chương đồng với Myanmar?



- Tôi nghĩ đây là trận đấu duy nhất mà chúng ta không thể hài lòng. Có thể một số cầu thủ vì quá thất vọng do không có mặt trong trận chung kết nên đã không thể thi đấu với phong độ cao nhất. 3 tháng chuẩn bị cho SEA Games thì chúng tôi đã làm tốt, nhưng riêng đến trận đấu cuối cùng tại SEA Games thì lại làm không tốt.



Sau khi kết thúc hiệp một và để thua bàn thứ 2, các cầu thủ của tôi gần như không gượng dậy nổi nữa. Đấy là lý do khiến chúng tôi cho rằng trận tranh Huy chương đồng với Myanmar khiến chúng tôi không thể hài lòng. Nhưng tôi nghĩ trong phần lớn thời gian của SEA Games thì nhìn chung U23 VN đã cùng nhau chơi tốt.



Các cầu thủ trẻ Việt Nam quá thiếu kinh nghiệm



* Ông có nghĩ rằng trình độ của cầu thủ Việt Nam không đủ tốt để đá ở SEA Games?



- Như tôi vừa nói, chúng ta phải tôn trọng sự thực rằng Indonesia có đội hình rất, rất chất lượng và chơi bóng ở đẳng cấp cao. Tôi nghĩ U23 Việt Nam đã chiến đấu với tất cả khả năng và sức lực, nhưng sức ép do các cầu thủ Indonesia tạo ra là cực lớn.



Thêm một vấn đề mà tôi muốn nói là có bao nhiêu tuyển thủ U23 Việt Nam từng chơi bóng trước sự chứng kiến của 100.000 khán giả. U23 Việt Nam chỉ là đội bóng có tuổi đời rất trẻ và không một cầu thủ nào của chúng ta từng có kinh nghiệm thi đấu trong một bầu không khí như thế.



Có một số cầu thủ thì sẽ lấy điều đó làm động lực nhưng cũng có một số khác sẽ cảm thấy hơi sợ hãi, khi mà cả trăm nghìn khán giả trên sân đều cổ vũ cho Indonesia. Trong tương lai chúng ta cần bổ sung những kinh nghiệm như thế cho các tuyển thủ khi thi đấu quốc tế.



* Ông vừa nói trong đội hình U23 VN tham dự SEA Games 26 có một số tuyển thủ hiện không bóng ở V-League. Vậy ông có gợi ý nào cho VFF từ sự thực này?



- Ông Falko Goetz: Tôi đã trình bày một số ý tưởng với VFF về việc nên tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ như thế nào, làm sao giúp họ đạt được sự trưởng thành sau một thời gian thi đấu để có thể chơi bóng ở trình độ cao.

Thủ quân Thành Lương là một trong số ít cầu thủ U23 được ra sân thường xuyên tại V-League

(Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tôi nghĩ việc này có thể sẽ được thực hiện ngay ở năm tới, vì không chỉ có các trận đấu quốc nội mà cả những trận đấu quốc tế cũng sẽ có ý nghĩa rất quan trọng với sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ. Mục tiêu của cách làm này là làm sao để đa số tuyển thủ của chúng ta đều thi đấu ở hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam, vì điều này là rất quan trọng với cách chơi bóng của các cầu thủ.



* Ngoài ra ông còn gợi ý nào khác với VFF không, về các vấn đề như ngoại binh hay giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ chẳng hạn?



- Ông Falko Goetz: Không chỉ chăm lo cho cầu thủ trẻ mà phải chú ý tới cả đội tuyển quốc gia nữa. Tôi nghĩ chúng ta nên đề ra những biện pháp ở giải vô địch quốc gia để dành riêng cho các cầu thủ ngoại và cầu thủ trẻ, chúng ta làm sao để mỗi đội đều có hệ thống cầu thủ trẻ của mình, để họ được tập luyện hàng tuần rồi cuối tuần có thể được ra sân. Nhờ thế trình độ của họ sẽ được cải thiện trông đấy.



Giờ đây tôi đã hiểu thêm một chút về bóng đá Việt Nam.



* Vậy kế hoạch của ông cho tương lai ngắn hạn là gì?



- Ông Falko Goetz: Việc đầu tiên cần làm là phải phân tích kỹ lưỡng để tìm hiểu xem những gì đã xảy ra trong tháng qua, đã xảy ra ở kỳ SEA Games vừa qua. Tôi sẽ làm báo cáo để gửi lên VFF. Thực ra thì tôi mới tới Việt Nam chưa lâu, nên có rất nhiều thứ mà tôi chưa biết trong 6 tháng trước khi tôi tới đây.



Có những thứ mà nếu không phải trải nghiệm hàng ngày thì không bao giờ tôi có thể biết được. Giờ đây tôi đã hiểu thêm một chút về bóng đá Việt Nam.



Tôi đã theo dõi được màn trình diễn của các cầu thủ ở SEA Games vừa qua và tôi đã nghĩ ra một vài biện pháp để giúp các cầu thủ cải thiện trình độ, nhưng trước hết tôi cần làm việc và báo cáo với VFF để sau này công việc của chúng ta cho hiệu quả cao hơn.



Chẳng hạn như đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho giải năm sau cần phải có nhiều trận đấu cọ xát hơn nữa với các đối thủ quốc tế. Thêm nữa, chúng ta cần sớm theo dõi phong độ của các đội bóng cạnh tranh chủ yếu trong khu vực. Ở SEA Games vừa rồi tôi đã rút ra một bài học lớn sau khi chứng kiến tấm gương của Indonesia, Malaysia và Thái Lan.



Kiến thức mà tôi thu được về họ không chỉ là từ thực tiễn thi đấu. Vì ở cùng một khách sạn nên tôi đã biết điều kiện ăn ở kỷ luật của họ như thế nào, cư xử và tập luyện ra sao… Đấy là những kinh nghiệm rất hữu ích cho tôi và tôi cho đấy là lý do khiến chúng ta cần phải có sự chuẩn bị sớm sủa hơn nữa. Chúng ta cần có bài tập riêng cho một số cầu thủ để có được sự chuẩn bị tốt hơn cho những giải sau.



* Rất nhiều khán giả VN đã thắc mắc về chiến thuật mà ông áp dụng cho U23 VN. Vậy thực sự ông đã dạy cầu thủ những gì?



- Ông Falko Goetz: Chúng ta có thể mơ ước giá như Việt Nam mạnh hơn Indonesia, nhưng chúng ta phải tôn trọng thực tế rằng đối thủ mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Tôi nghĩ rằng trong trận bán kết các cầu thủ VN đã chơi tốt, đã cố gắng thi đấu theo chiến thuật của mình, nhưng cuối cùng đã không thành công vì đối phương quá mạnh.

Indonesia có tới 5 cầu thủ có gốc gác châu Âu và ở những tình huống một chọi một thì cầu thủ Việt Nam hầu như không thắng nổi họ. Chúng ta đã học được bài học bổ ích và phải chấp nhận sự thực là đối thủ mạnh hơn chúng ta rất nhiều.



* Vậy ông đã học được gì?



- Ông Falko Goetz: Khi làm báo cáo gửi VFF tôi sẽ nói rõ cả mặt tiêu cực lẫn tích cực. Tôi đã biết thêm rất nhiều về cách cư xử của các tuyển thủ VN. Về cơ bản thì tôi rất hài lòng với các cầu thủ của mình qua thái độ tập luyện và thi đấu của họ, đặc biệt là ở vấn đề ý thức kỷ luật.



Nhưng giờ tôi nghĩ cần phải có sự thay đổi trong khâu tập luyện, bởi tôi đã hiểu hơn về cầu thủ so với trước đây và cũng hiểu rõ hơn về đối thủ. Tôi đã từng ước giá như tôi biết được một số thông tin về họ sớm hơn chút nữa. Tôi nghĩ giờ đã đến lúc cần thay đổi đội tuyển quốc gia theo chiều hướng tích cực hơn.



Cần có cái nhìn thực tế



* Trước đây ông nói ông không biết SEA Games là gì và ông không hiểu tại sao ở Việt Nam người ta cứ sôi sục lên vì SEA Games. Giờ thì ông có suy nghĩ như thế nào?



- Ông Falko Goetz: SEA Games thật sự là ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, đặc biệt là với bóng đá. Tôi biết trong lịch sử bóng đá Việt Nam chúng ta chưa từng đoạt chức vô địch SEA Games nên khát khao của người hâm mộ là rất lớn.



Ở Việt Nam ai cũng hâm mộ thể thao nhưng bóng đá thì được đề cao hơn tất thảy nên ai ai cũng muốn có HCV bóng đá. Tuy nhiên chúng ta cần phải thực tế, vì SEA Games vừa qua chúng ta không đủ lực để vô địch bởi có nhiều đội bóng mạnh hơn chúng ta.



* Ông nói nhiều về chuyện tôn trọng đối thủ, vậy cầu thủ Việt Nam hình như chỉ tốt tinh thần, còn về chuyên môn thì.. ?



- Ông Falko Goetz: Chất lượng của cầu thủ ở đây nghĩa là chứng kiến xem họ trưởng thành như thế nào. U23 VN có 5 tuyển thủ QG sở hữu trình độ cao nhưng đội hình chúng ta cũng có rất nhiều cầu thủ trẻ, và đấy là lý do tôi nói các cầu thủ trẻ cần có nhiều hơn cơ hội cọ xát ở những giải đấu lớn.



Nhìn vào danh sách của Indonesia hay Malaysia thì tôi đều thấy cầu thủ của họ đang chơi bóng ở giải đấu cao nhất. Còn chúng ta thì sao? Có tới 6, 7 cầu thủ đang chơi bóng ở đội trẻ. Đấy là lý do tại sao tôi nói rằng chúng ta phải chăm sóc và bảo vệ các cầu thủ trẻ để họ trưởng thành và có thể thi đấu chuyên nghiệp.



* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này./.





