Owen tiết lộ lý do cầu thủ Anh chơi kém khi lên tuyển

Theo Owen, người đã khoác áo Tam Sư 89 lần, thì hầu hết các cầu thủ đều cảm thấy sợ hãi và bị áp lực khi khoác trên mình chiếc áo ĐT Anh. Lý do là các tuyển thủ Anh luôn mất ăn mất ngủ khi vấp phải những lời chỉ trích nặng nề, thậm chí cả chế nhạo, sau những màn trình diễn không được như ý trên tuyển từ báo chí và các CĐV xứ sở Sương mù.



“Tôi nghe rất nhiều cựu tuyển thủ từng than phiền rằng làm sao để chạy trốn khỏi những la ó trên sân và không phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề sau mỗi trận đấu.



Đó là một sự căng thẳng thực sự. Làm sao có thể thể hiện được tài năng như khi chơi tại CLB khi bạn luôn trong trạng thái lo sợ, bất an? Khi bạn cảm thấy được yêu, tức là lúc các fan ở bên bạn, ủng hộ bạn và giúp bạn cống hiến hết mình cho đội bóng.

Nhưng khi sự có mặt của các CĐV trở thành nỗi lo, sự phiền phức, bạn sẽ không thể toàn tâm toàn ý thi đấu. Thậm chí, tôi từng muốn chạy đến phía các CĐV và hét lên rằng: Tôi không muốn bị chỉ trích nhiều và hãy làm ơn im lặng giúp để tôi thi đấu.



Đó là một trong những lý do khiến nhiều tuyển thủ Anh thường chơi dưới sức mình. Áp lực chơi cho ĐT luôn lớn vô cùng. Bạn không còn thời gian dành cho gia đình, bạn bè, cuộc sống riêng tư. Ở CLB, thi đấu xong bạn có thể nghỉ ngơi, đi đâu đó bù khú cùng gia đình, bạn bè và hoàn toàn được tự do sau trận đấu và khi trên sân tập.



Còn tại ĐT, thời gian ở trong khách sạn chiếm phần lớn, có thể lên tới 10h mỗi ngày. Trong vòng 3-4 ngày liền, bạn phải giết thời gian trong 4 bức tường. Rất dễ bị stress”.



Bên cạnh đó, Owen cũng cho biết, anh khát khao được trở lại khoác áo ĐT Anh và muốn được ghi bàn cho Tam Sư.

