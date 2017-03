Panama may mắn vượt qua El Salvador

Panama (đỏ) thắng toát mồ hôi

Trước đó, Rodolfo Zelaya đã giúp El Salvador vượt lên dẫn trước từ một quả phạt đền khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 12 phút. Hai đội buộc phải đá thêm hiệp phụ và chiến thắng 5-3 nghiêng về Panama chỉ được định đoạt sau loạt sút luân lưu may rủi.



Ở trận bán kết sắp tới, Panama sẽ có cơ hội đòi nợ chủ nhà Mỹ, đối thủ từng thắng họ trong trận chung kết Gold Cup cách đây 6 năm. Ở cặp tứ kết trước đó ít giờ, ĐT Mỹ đã thắng thuyết phục Jamaica với tỷ số 2-0.



Có thể nói, đây là trận thua hết sức đáng tiếc với El Salvador bởi vào thời điểm giữa hiệp một, họ cũng đã bỏ lỡ một quả phạt đền khi Zelaya không thắng được thủ thành Jaime Penedo.



Nhập cuộc với quyết tâm lần đầu góp mặt tại bán kết, El Salvador tỏ ra lấn lướt hơn trong hiệp đầu tiên. Ngoài quả phạt đền hỏng ăn, Dennis Alas còn thử thách Penedo ở phút 13 qua tình huống đột phá từ khoảng cách 30m rồi dứt điểm trúng chân thủ môn của Panama.



Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nóng ẩm, các cầu thủ tỏ ra mệt mỏi nên trận đấu diễn ra kém hấp dẫn và có nhiều tình huống phạm lỗi. Bước sang hiệp hai, Panama bắt đầu gây được sức ép lên phần sân của El Salvador và cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 68. Blas Perez dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Armando Cooper nhưng Victor Turcios xoài người ngăn chặn kịp thời.



Thế bế tắc bị phá vỡ ở phút 78 khi trọng tài cho El Salvador hưởng quả phạt đền vì Roman Torres đẩy ngã Zelaya trong khu cấm địa. Lần thứ hai đối mặt thủ môn Penedo trên chấm 11m, Zelaya đã thành công mang lại niềm vui vô bờ cho các CĐV El Salvador.



Thời gian không còn nhiều, Panama điên cuồng tìm cách tấn công. Phút 82, thủ môn Miguel Montes xuất sắc từ chối quả sút phạt từ cự ly 24m của Tejada. Nhưng tới phút 90, may mắn đã mỉm cười với Tejada khi cơ hội bất ngờ đến sau tình huống đấm bóng không dứt khoát của Montes. Tiền đạo này băng vào đánh đầu cận thành, thủ môn Montes bắt dính bóng nhưng trọng tài xác định trái bóng đã đi qua vạch vôi.



Bản thân Tejada cũng tỏ ra phân vân không biết đã có bàn thắng hay chưa nên anh chỉ ăn mừng sau khi nhìn sang phía trọng tài chính. Các cầu thủ El Salvador chạy lại phản đối quyết liệt bàn thắng nhạy cảm này song quyết định không thể thay đổi.



Bầu không khí trở nên căng thẳng trong thời gian bù giờ, mỗi đội chỉ còn chơi với 10 người do Blas Perez của Panama và Luis Anaya bên phía El Salvador bị truất quyền thi đấu vì ẩu đả với nhau trên sân.



Bước sang hiệp phụ, Panama có cơ hội tốt nhất để dứt điểm nhưng Felipe Baloy không thắng được thủ môn Montes. Trong loạt phạt đền cân não, cả 5 cầu thủ Panama đều sút thành công trong khi Dennis Alas của El Salvador đá hỏng quả mở đầu. Chung cuộc Panama thắng với kết quả 5-3.



Đội hình thi đấu :



Panama: Penedo, Baloy, L.Henríquez (Rentería 85’), Torres, Machado, Gómez (Godoy 80’), Barahona, A.Henríquez, Cooper (Quintero 80’), Tejada, Pérez.



El Salvador: Montes, Anaya, Purdy, Turcios, García, Hernández (Romero 46’), D.Alas, J.Alas (Flores 86’), Quintanilla (Álvarez 68’), Zelaya, Corrales.

Theo Chiêu Dương (Bongdaplus)