Park Ji-sung chuẩn bị cập bến QPR

Theo Daily Mail đưa tin, QPR đã gửi lời đề nghị trị giá 5 triệu bảng tới Man Utd cho tiền vệ nổi tiếng Park Ji-sung. Nhiều khả năng, Man Utd sẽ chấp nhận để cầu thủ người Hàn Quốc ra đi.





Park Ji-sung (áo đỏ) từng là nỗi khiếp sợ của nhiều đối thủ với nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi lên công về thủ đầy nhiệt huyết



Chuyển tới sân Old Trafford từ Hè năm 2005, Park đã có được 4 danh hiệu vô địch Premier League và 1 danh hiệu Champions League với Quỷ đỏ. Không thường xuyên ra sân như các siêu sao khác trong đội hình Manchester United song tiền vệ Hàn Quốc có cách riêng để toả sáng.Anh chính là con bài chiến lược và tối quan trọng của HLV Alex Ferguson trong các trận đánh quan trọng. Không ít lần Park ghi được những bàn thắng góp công lớn giúp Quỷ đỏ thẳng hướng tới vinh quang.Song suốt 18 tháng qua, vai trò của Park không còn được như xưa. Anh thường xuyên phải ngồi ghế dự bị và trong những lần hiếm hoi xuất hiện như ở trận lượt về derby thành Manchester - Premier League, anh cũng thi đấu mờ nhạt. Thêm vào đó, Hè này Sir Alex vừa mang về tiền vệ Nhật Bản, Shinji Kagawa. Thi đấu cùng vị trí nên sự góp mặt của Kagawa sẽ khiến cơ hội để Park ra sân ít đi rất nhiều.Xét ở khía cạnh kinh tế, vai trò làm “đại sứ Man Utd khu vực châu Á” của Park cũng không còn quan trọng khi Kagawa xuất hiện tại Old Trafford. Với từng đó lý do, tờ Daily Mail tin rằng Quỷ đỏ đã sẵn sàng để Park ra đi. Và theo Daily Mail điều tra, những tín hiệu ban đầu cho thấy tiền vệ Hàn Quốc tỏ ra hứng thú với tham vọng của QPR.