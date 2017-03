Paul Scholes khơi mào cho chiến thắng "3 sao" của MU

MU đang trải qua một mùa bóng khó khăn nhất nhiều năm qua, khi họ thua liên tiếp trước Blackburn và Newcastle để rồi bị Man City bỏ xa đến 3 điểm. Dù loại chính Man "xanh" ở Cúp FA, nhưng thành tích đó không hề khiến Alex Ferguson cảm thấy bớt lo lắng hơn là bao, khi những hạn chế của đội liên tiếp bị phơi bày.







Paul Scholes giúp MU giải tỏa áp lực với bàn mở tỷ số cuối hiệp 1





Rooney tỏ ra khá vô duyên khi thực hiện không thành công quả 11m



MU đã chơi áp đảo hoàn toàn Bolton tại Old Trafford



Đội hình thi đấu

MU:

Lindegaard, Rafael Da Silva, Ferdinand, Evans, Evra, Valencia, Carrick, Scholes (Giggs 69), Nani (Park 69), Rooney, Welbeck (Hernandez 78).

Bolton:

Bogdan, Steinsson, Wheater, Knight, Ricketts, Eagles (Riley 69),Reo-Coker,Muamba (Pratley 80), Petrov (Sanli 88), Mark Davies, Ngog.

Tiếp đón Bolton trên sân nhà Old Trafford là cơ hội tốt nhất để MU lấy lại được sự thăng bằng và tích lũy điểm số cho cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, MU đã gặp muôn vàn khó khăn ở đầu trận trước lối chơi rắn từ đối thủ, trong khi hàng công vẫn vô duyên (điển hình và Rooney) dù áp đảo hoàn toàn về thế trận.Trong những thời điểm khó khăn đó, lão tướng tưởng như đã hết thời Paul Scholes đã lên tiếng đúng lúc với bàn thắng mở tỷ số ở cuối hiệp 1, giúp "Quỷ đỏ" giải tỏa được áp lực tâm lý. Và trong hiệp 2 đầy thăng hoa, CLB thành Manchester còn ghi thêm được 2 bàn nữa nhờ công Welbeck, Carrick để khép lại một trận đấu thành công với chiến thắng 3-0.Đây là thắng lợi thứ 5 của MU trước Bolton trong 6 lần gặp nhau gần đây nhất và họ thắng đối thủ này với tỷ số 8-0 sau hai lượt trận ở mùa giải Premier League năm nay. Thất bại này thực sự là đòn đau giáng vào tham vọng của Bolton, đội bóng vốn được coi là "khắc tinh" với các đại gia nhưng lại đang sa sút nghiêm trọng và có nguy cơ xuống hạng.Chiến thắng "3 sao" tại Old Trafford giúp MU củng cố vị trí thứ 2 với 48 điểm, bằng với đội đầu bảng Man City (gặp Wigan với tối thứ hai) nhưng họ vẫn xếp sau vì thua về hiệu số. Dù sao, 3 điểm quý giá này giúp thầy trò HLV Alex Ferguson giải tỏa được khá nhiều áp lực và một lần nữa Fergie cho thấy sự sáng suốt khi gọi trở lại Scholes sau 7 tháng "treo giầy".MU có được lực lượng tương đối mạnh khi tiếp đón Bolton khi Rafael và Evra xuất hiện từ đầu ở hai cánh. Lão tướng Paul Scholes hiện diện cùng Carrick ở giữa sân, nhiệm vụ ghi bàn được đặt lên vai cặp tiền đạo Rooney-Welbeck trong sơ đồ 4-4-2 quen thuộc của HLV Alex Ferguson.Ngay sau tiếng còi khai cuộc, MU chủ động đẩy cao đội hình lên tấn công và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Đầu tiên là cú sút thiếu chính xác của Nani, sau đó thủ thành Bogdan xuất sắc cản pha đệm lòng cận thành của Welbeck. Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 14, khi Rooney dứt điểm hạ Bogdan nhưng hậu vệ Bolton đã kịp lao về cản phá.Sức ép liên tục của MU khiến hàng thủ Bolton không thể giữ được bình tĩnh và ở phút 21, Zat Knight phạm lỗi với Welbeck trong vòng cấm, trọng tài cho MU được hưởng quả 11m. Nhưng trên chấm penalty, Rooney lại sút bóng quá nhẹ để thủ thành Bodgan dễ dàng đấm bóng. MU tiếp tục ép sân và Rooney có hai cơ hội khá đẹp nhưng “số 10” lại tỏ ra khá vô duyên trong khâu dứt điểm.Tưởng như MU khép lại hiệp 1 đầy thất vọng thì ở đúng phút 45, Nani nỗ lực đột phá rồi chuyền vào cho Rooney, tiền đạo người Anh chuyền sang để Paul Scholes dễ dàng dứt điểm hạ Bodgan, mở tỷ số 1-0 cho MU.Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Bolton vẫn phòng ngự co cụm và bế tắc trong việc triển khai bóng. MU ép sân và nếu Valencia nắn nót hơn trong pha dứt điểm ở phút 50, thủ thành Bodgan đã phải vào lưới nhặt bóng, 3 phút sau, Welbeck có cơ hội khá thuận lợi trong vòng cấm nhưng anh xử lý bóng chần chừ để Wheater kịp lao về cướp bóng.Đến phút 63, Rooney lại đệm bóng ra ngoài từ đường chuyền của Valencia, dù trước mặt chỉ là khung thành trống. Mãi đến phút 69, Bolton mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên, đáng tiếc là cú đánh đầu của Ricketts lại bị hậu vệ MU cản phá ngay trên vạch vôi.Không trực tiếp ghi bàn, nhưng Rooney lại khá có duyên trong các pha kiến tạo. Nhận đường chuyền từ Giggs ở phút 74, Rooney căng ngang tinh tế cho Welbeck băng vào dứt điểm hạ Bodgan, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho MU. Tuy nhiên, sau tình huống ghi bàn này Welbeck phải rời sân do chấn thương trong pha va chạm, nhường chỗ cho Chicharito.Chiến thắng 3-0 của MU được hoàn tất ở phút 81, khi Carrick thực hiện cú dứt điểm điệu nghệ bằng chân trái từ cự ly 24m không cho Bodgan một cơ hội cản phá. Đây được coi là thắng lợi ấn tượng nhất của MU và cơ hội vô địch Premier League sống lại với đoàn quân HLV Alex Ferguson.Theo Kim Anh (Dân trí)