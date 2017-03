"Pep tự bắn vào chân mình khi mua Thiago"

Mọi chuyện có vẻ như đã diễn ra suôn sẻ tại sân Allianz Arena. Pep Guardiola đến Bayern Munich khi đội bóng này vừa đoạt cú ăn 3 lịch sử và đứng trên đỉnh cao châu Âu. Không những thế, Mario Gotze, tài năng trẻ đầy hứa hẹn, cũng cập bến hùm xám.

Nhưng với Guardiola có vẻ như thế vẫn là chưa đủ. Chỉ 2 tuần trước trận tranh Siêu Cup Đức với Borussia Dortmund, đội bóng xứ Bavaria xác nhận sẽ có được sự phục vụ của Thiago Alcantara đến từ Barcelona.

Pep đã giang tay đón trò cũ Thiago về Bayern.

Dường như bản hợp đồng với tiền vệ người Tây Ban Nha đã làm hài lòng tất cả các bên. Thiago được Guardiola dẫn dắt 5 năm khi còn ở đội B và cả đội chính Barcelona. Trong 4 năm Guardiola làm thuyền trưởng ở Nou Camp, Thiago đã rèn luyện và tiến bộ vượt bậc trong lối chơi tiki-taka.

Nhưng việc Thiago đến Allianz Arena cũng làm phát sinh vấn đề. Những tiền vệ ở Bayern đều là cầu thủ xuất sắc. Mùa giải trước, họ đã cho thấy “hùm xám” đá ngắn và pressing liên tục tốt đến như thế nào, tất nhiên không cần bổ sung.

Javi Martinez sở hữu thể lực tuyệt vời, Bastian Schweinsteiger là nhạc trưởng trên sân đấu, Toni Kroos hộ công toàn diện. Bản hợp đồng 20 triệu euro Thiago liệu có xuất sắc hơn những tiền vệ nói trên?

Đáng lo hơn, việc chiêu mộ thêm tân binh cho tuyến giữa rõ ràng là một thông điệp xấu cho nhóm cầu thủ hiện tại ở Bayern. Trước khi dính chấn thương hồi tháng 4, Kroos cho thấy anh đáng nhận được những lời khen ngợi khi lập kỷ lục ghi bàn cá nhân và luôn đảm nhận xuất sắc vị trí hỗ trợ sau Mario Mandzukic.



Nhưng người không vừa lòng nhất có lẽ là Gotze. Tiền vệ 21 tuổi này vừa làm Bayern tiêu tốn đến 37 triệu euro, lập luôn kỷ lục cầu thủ Đức đắt giá nhất trong lịch sử. Gotze từng hy vọng sẽ là mảnh ghép cuối cùng vào đội hình hoàn hảo của Bayern. Thế nhưng tuyên bố mới đây của Guardiola chắc chắn đã làm thần đồng bong đá Đức chùn lòng: “Gotze là một cầu thủ xuất sắc, nhưng tôi vẫn cần Thiago”.

Chính Pep đề nghị Bayern mua Gotze, và giờ ông lấy thêm Thiago cho cùng một vị trí.

Một vẫn đề khác nảy sinh là Thiago sẽ được bố trí ở đâu trong đội hình của Bayern. Khu vực giữa sân ở Allianz Arena vốn khá chật chội. Bỏ qua tiền vệ đang lên chân Toni Kroos chắc chắn là quyết định không khôn ngoan. Schweinsteiger đang ở đỉnh cao sự nghiệp và giữ vai trò biểu tượng của cả đội bóng. Martinez là mảnh ghép không thể thiếu và cũng chính là người tạo nên sự khác biệt cho hàng tiền vệ “hùm xám”.

Guardiola từng đề cập đến việc cho Thiago chơi thiên về phòng ngự. Nhưng nếu sử dụng một tiền vệ phòng ngự không đúng nghĩa như Thiago sẽ là cơ hội lớn để Borussia Dortmund hay tất cả các đội bóng lớn ở Châu Âu khai thác lỗ hổng trong cách bố trí này của Pep.

Việc mua thêm tiền vệ cũng làm các cầu thủ dự bị của Bayern cảm thấy nản lòng. Luiz Gustavo, dù cho không được trọng dụng thường xuyên, cũng là một phương án thay thế tốt cho nhiều vị trí trên sân. Nay khi phải nhìn những tân binh nô nức đổ về Allianz Arena, có lẽ Gustavo cũng phải tính chuyện ra đi



Trong khi đó, hai tài năng trẻ Emre Can và Pierre-Emile Hojbjerg từng nhiều lần lên tiếng do không có cơ hội ra sân. Cả hai cũng nhấn mạnh sẽ phá hợp đồng nếu tình hình tiếp tục như vậy. Với một đội bóng ưa dùng những cầu thủ do chính mình đào tạo nên như Bayern, việc để mất hai tài năng trẻ này quả là vấn đề lớn.

Hồi tháng 6, Guardiola từng hứa sẽ thích nghi với CLB chứ không để CLB phải thích nghi với mình. Tuy nhiên, đưa Thiago về có lẽ là một quyết định mạo hiểm ảnh hưởng không nhỏ tới đội bóng mà ông mới dẫn dắt chưa đầy một tháng.

