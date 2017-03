Pepe sẽ không ký hợp đồng mới với Real

Theo tờ AS cho hay, trung vệ người Bồ Đào Nha quyết tâm sẽ không gia hạn hợp đồng với CLB chủ quản Real Madrid và sẽ rời khỏi sân Santiago Bernabeu khi hết hạn hợp đồng. Tờ báo thể thao Tây Ban Nha cho hay, nguyên nhân chính dẫn đến quyết định của Pepe là do anh đã quá mệt mỏi với các cuộc đàm phán kéo dài với ban lãnh đạo Real. Hiện, phía Real vẫn không đồng ý với các yêu cầu về lương bổng của cầu thủ sắp bước sang tuổi 28 này. Đóng vai trò quan trọng ở Real nhưng Pepe lại hưởng đãi ngộ thấp Thậm chí, ngay cả khi HLV Jose Mourinho lên tiếng yêu cầu BLĐ của Kền kền trắng cung cấp một bản hợp đồng mới để trói buộc tương lai Pepe với Real, hai bên vẫn không thể thống nhất đi đến một thỏa thuận chung. Chuyển tới Real từ Porto với giá 30 triệu euro năm 2007 và từ đó đến nay luôn là một trụ cột của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nhưng mức lương của trung vệ người Bồ tại Bernabeu chỉ là 1.8 triệu euro/mùa, kém xa những người đồng đội của anh như Ronaldo và Kaka. Trong trường hợp không thể đi đến việc ký kết một bản hợp đồng mới, nhiều khả năng Real sẽ phải tìm cách bán Pepe ngay trong mùa hè này. Nếu không, trung vệ người Bồ sẽ được phép tự do ra đi vào hè 2012. Được biết Chelsea và Barcelona đang là hai CLB tỏ ý quan tâm đến Pepe. Theo Hồng Nhung (Bongdaso)