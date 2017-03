Peter Schmeichel: Người Đan Mạch vĩ đại và “nghề nghiệp bẩn thỉu”

Trải đủ nghề

Với Peter Schmeichel, nhà sản xuất Dirty Jobs đã có sự lựa chọn hoàn hảo. Peter chả cần “diễn” khi tham gia vào chương trình bởi kịch bản của nó là những gì mà anh đã trải qua ngoài đời thực.

Đời sống kinh tế của gia đình Schmeichel không lấy gì làm khá giả. Mẹ muốn anh phải theo nghiệp học với mong muốn có tương lai sáng sủa hơn. Bà đã nhiều lần ngăn cản Peter đến với bóng đá. Với bà, một cậu nhóc rong ruổi ngoài lề đường sẽ chẳng làm nên trò trống gì so với thằng bé cặm cụi đèn sách. Sau này Schmeichel hiểu ra đó là tâm lý của đa phần bậc phụ huynh ở Soborggard nhưng thời điểm đó (khi còn là một đứa trẻ) anh chỉ cố gắng để chứng minh cho mẹ rằng, bóng đá là đam mê số 1.

“Mẹ tôi thực sự muốn tôi đi học và vào đại học, nhưng tôi đã kiên quyết rằng tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá” – Schmeichel nói.

Để không khiến bố mẹ thêm gánh nặng về kinh tế, Schmeichel đã tìm việc làm thêm ở bộ phận nhuộm của một nhà máy dệt. Công việc dù ở môi trường không trong lành nhưng cũng không quá nặng nhọc với một người khổng lồ như Peter. Nhưng dần nhận thấy nơi làm việc không đảm bảo nguyên tắc an toàn lao động sẽ nguy hiểm cho tương lai của một thủ thành, anh đã thôi và xin quét dọn nhà cửa cho những người già trước khi xin vào làm một chân thư ký tại Quỹ động vật hoang dã thế giới.

Peter cũng không trụ lại được ở đó lâu. Cuộc sống đưa đẩy khiến Peter phải tìm đến công ty làm sàn nhà của bố vợ cũng là HLV của mình - ông Hansen- trước khi chuyển sang làm cho công ty quảng cáo thuộc sở hữu của Chủ tịch CLB Hvidovre, Niels Erik Madsen. Và đó cũng là nghề tay trái cuối cùng của anh chàng “khổng lồ” Schmeichel. Hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với CLB Broøndby đã mở đường cho thành công trong sự nghiệp túc cầu mà anh theo đuổi từ khi còn thơ ấu. Năm đó anh 23 tuổi.

Schmeichel gắn bó với Brøndby 5 mùa giải, giúp CLB giành 4 chức vô địch quốc gia và vào đến bán kết UEFA Cup 1991. Đó là bước đệm để anh đến với Man United vào năm 1991 với bản hợp đồng trị giá nửa triệu euro. Khi Schmeichel rời đội bóng sau 8 năm cống hiến, Sir Alex Ferguson đã coi anh là “món hời thế kỷ” bởi với sự hiện diện của “Người Đan Mạch vĩ đại” nơi khung gỗ M.U đã giành 5 chức vô địch Premier League, 3 cúp FA, 1 League Cup và đặc biệt là 1 chiếc cúp Champions League danh giá vào năm 1999.

Không “mạo hiểm” với âm nhạc

Giống như trước khi trở thành thủ môn chuyên nghiệp. Schmeichel cũng trải qua đủ nghề sau khi treo găng. Năm 1999, Schmeichel trở thành ông chủ của đội bóng thưở ấu thơ Hvidovre IF nhưng rút khỏi đó sau 3 năm điều hành.



Công việc tiếp đó mà Schmeichel lựa chọn và vẫn giữ cho đến nay là làm bình luận viên cho đài BBC trong chương trình Match of the Day, bình luận cho đài TV3 ở Đan Mạch. Năm 2006, Schmeichel còn đăng ký thi chương trình khiêu vũ Strictly Come Dancing và tiếp tục xuất hiện trên truyền hình Anh quốc với The Weakest Link.

Khiêu vũ ổn, bình luận tốt, có tài kinh doanh nhưng sở thích thực sự của Schmeichel là âm nhạc. Schmeichel chơi được “bộ ba” gồm piano, trống, kèn và là fan “bự” của nhạc jazz. “Tôi thực sự thích những bản nhạc cất lên từ chiếc kèn, chẳng hạn như Hymn To Freedom của Oscar Peterson. Nếu có cơ hội tôi sẽ chơi cho bạn nghe để thuyết phục rằng nó hay như thế nào” – anh bộc bạch.

Thần tượng ngoài bóng đá của Schmeichel là những tay trống, chẳng hạn Omar Hakim, Manu Katché hay Vinnie Colaiuta. Những khi rảnh rỗi, Schmeichel sẽ ra shop mua bộ đĩa của những chàng trai này về thưởng thức. “Tôi tìm thấy sự đồng cảm của những tay trống trong ban nhạc bởi họ có vẻ giống thủ môn trong một đội bóng. Luôn luôn ở phía sau những thành công”.