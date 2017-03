Phạm Phước Hưng giành HCV tại giải Thể dục dụng cụ thế giới

Phước Hưng tỏa sáng để mang về HCV quý giá. Ảnh: SN



Theo Bằng Lăng (VNN)



Phước Hưng không phải là VĐV xa lạ với TDDC Việt Nam. Anh chính là VĐV nam duy nhất của ĐT TDDC có vé tham dự Olympic 2012. Sau giải đấu này, Phước Hưng gặp chấn thương và anh đã phải chia tay rất nhiều giải đấu lớn từ đầu năm.Tại giải Challenge Cup Lubljana 2013 năm nay, Việt Nam tham dự với các gương mặt: Phan Thị Hà Thanh (nữ), Phạm Phước Hưng, Đặng Nam, Hoàng Cương, Nguyễn Tuấn Đạt. Như vậy, VĐV chủ lực Nguyễn Hà Thanh - người từng giành HCV xà kép và HCB nhảy ngựa ở các giải đấu tại Đức và Pháp không thể tham dự vì chấn thương.Ở giải FIG Art World Challenge Cup Lubljana 2013, Phạm Phước Hưng sẽ tham dự 3/6 nội dung: ngựa tay quay, vòng treo và xà kép nam. Phan Thị Hà Thanh đã đăng ký tham gia ở 3/4 nội dung của nữ: nhảy ngựa, cầu thăng bằng, thể dục tự do. Các tuyển thủ còn lại cũng đều thi từ 2 đến 3 nội dung: Hoàng Cương thể dục tự do, nhảy ngựa, xà kép; Đặng Nam ngựa tay quai, vòng treo; Tuấn Đạt thể dục tự do, nhảy ngựa nam…Không được đánh giá cao, nhưng Phước Hưng đã tạo ra bất ngờ lớn khi đoạt HCV ở nội dung xà kép.Phạm Phước Hưng giành số điểm 15,700 vượt xa VĐV Slovakia với 15,125 điểm và VĐV nước chủ nhà với 14,800 điểm để đoạt tấm HCV.Cũng trong nội dung xà kép này, một VĐV khác của Việt Nam là Hoàng Cường cũng lọt tới vòng thi chung kết và đạt hạng 5 với 14,325 điểm (vòng loại anh xếp hạng 4 với 14,900 điểm). Ở ngày thi đấu trước đó, Hoàng Cường cũng dự thi vòng chung kết nội dung thể dục tự do và đạt hạng 6 (14,650 điểm).Ngoài HCV của Phước Hưng, đoàn VN còn giành 1 HCĐ nội dung nhảy ngựa nữ của Phan Thị Hà Thanh. Đây là nội dung sở trường của Hà Thanh, chị xếp hạng 2 vòng loại và hạng 3 vòng chung kết.Challenge Cup Lubljana 2013 diễn ra tại Slovenia từ 26 đến 28/4, thu hút hơn 100 VĐV trên thế giới tham dự. với thành tích 1 HCV và 1 HCĐ giành được tại giải, TDDC Việt Nam đã tiếp tục ghi những dấu ấn lớn của mình trên đấu trường quốc tế.Với việc đã đoạt được những thành tích cao tại hệ thống Challenge Cup, TDDC Việt Nam sẽ có cơ hội lớn tham dự World Cup/Series Final, sẽ diễn ra vào đầu năm tới.