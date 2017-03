Phan Thanh Tuấn: Nghiệp tan, thân tàn vì ma túy

Sự nghiệp, gia đình và cả tương lai của Phan Thanh Tuấn - tiền vệ ngôi sao một thời của của SLNA và BĐVN - đã tiêu tan theo làn khói thuốc phiện. Bây giờ, ở tuổi 39, Thanh Tuấn đã nhận ra rằng “ả Phù Dung” ma mị đã biến anh thành một kẻ thân tàn ma dại, trượt dài trên con đường tăm tối không lối thoát.



Trượt dài theo khói trắng

“Tuấn bây giờ ở đâu thì chẳng ai biết, cậu ta biệt tăm biệt tích mấy năm nay rồi. Em thử ra bến xe Vinh hoặc về chợ Vinh hỏi thăm xem. Có lần nghe nói cậu ấy hay lang thang ở những địa bàn ấy”, HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA - người anh em kết nghĩa với Thanh Tuấn - đã cho biết như thế khi chúng tôi hỏi thông tin về cựu tiền vệ này.



Nhưng quả thực, mất gần 2 ngày quần nát những điểm trên, chúng tôi đều chỉ nhận được những cái lắc đầu. Nản. Quyết định bỏ cuộc và ra bến xe bắt xe về Hà Nội. Tình cờ trong lúc chờ xe, chúng tôi bắt chuyện với một người đàn ông tên là Thắng làm nghề xe ôm ở bến xe Vinh.

Chỗ dựa duy nhất của Thanh Tuấn giờ là cha mẹ già - Photo: Hà Lĩnh

Sau một câu hỏi cầu may, hóa ra anh là người biết khá rõ về Phan Thanh Tuấn. Thậm chí, vài năm trước, Tuấn còn là khách quen của anh với những chuyến đi mua ma túy. “À thằng Tuấn “Tôn” hả? Thằng này tôi biết, 1 năm trước toàn chở nó đi mua thuốc. Nhưng chỉ biết nhà nó thôi, chứ lâu nay không gặp lại Tuấn. Hồi trước, mỗi lần chở nó, chẳng cần hỏi điểm đến ở đâu. Đến điểm mua thuốc xong, thấy nó ngồi hít tại chỗ, ánh mắt phờ phạc, không thể tin được ngôi sao bóng đá một thời lại có lúc lâm vào con đường tệ nạn này”, anh Thắng kể.



Theo trí nhớ của mình, anh chở chúng tôi lòng vòng đến một căn nhà nhỏ, nằm phía sau chợ Vinh. Chúng tôi gọi cửa và một ông già - chính là ông Phan Thanh Tôn, bố của Phan Thanh Tuấn - ra mở cổng rồi chỉ thẳng vào trong nhà: “Các chú may mắn đó, thằng Tuấn nó vừa từ mỏ đá Quỳ Hợp về sáng nay”.



Nghe tin có khách, Thanh Tuấn đã vội vàng ra tiếp chúng tôi dù vẻ mệt mỏi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của anh. Sau vài tuần trà làm quen, với ánh mắt đượm buồn, Thanh Tuấn bắt đầu trải lòng với chúng tôi: “Tôi dại quá, bây giờ nghĩ lại bao nhiêu người cùng lứa đều có gia đình êm ấm, sự nghiệp phất lên, còn mình thì bi đát thế này. Năm 2003, tôi chia tay sân cỏ, chẳng có nghề ngỗng gì. Càng ngập sâu vào ma túy, tôi càng suy sụp và chán đời khủng khiếp”.



Thời anh dính vào ma túy, nhiều người ở Vinh khi ra đường không dám đi bộ trên vỉa hè vì sợ giẫm phải kim tiêm. Một phần vì môi trường phức tạp nhưng cái chính là do bản lĩnh của Thanh Tuấn quá yếu, không thắng được những cám dỗ. “Nhiều đêm tôi dằn vặt, tại sao mình lại vướng vào ma túy? Chắc tại chơi bời với nhiều bạn xấu, lại lúc có tiền nên tôi đã sa ngã. Nhiều khi muốn cai lắm nhưng bạn bè cứ rủ rê nên tiếp tục sa ngã. Khi cơn nghiện lên là lý trí mất hết. Đã trót dính vào ma túy rồi, khó dứt được lắm”, Tuấn bộc bạch.



Cũng vì đã “nhập hộ khẩu” ở “làng nghiện” nên những bạn bè thân thiết ngày càng xa lánh Tuấn. Tất cả đồ đạc trong nhà cũng đội nón ra đi theo làn khói trắng. Anh rơi vào tận cùng của sự khủng hoảng khi người vợ đâm đơn ra tòa xin ly dị. Mất vợ mất con, lại lầm lũi quay về nhà bố mẹ.



Đầu bạc nuôi đầu xanh

Là con cả, lại nghiện ngập nên Thanh Tuấn không thể giúp được gì gia đình về mặt kinh tế. Trong căn nhà cũ mà anh đang sống với bố mẹ, không có thứ gì giá trị ngoài chiếc ti-vi, bộ bàn ghế cũ. Bố mẹ Thanh Tuấn đều đã bước sang tuổi 70, mái tóc lốm đốm bạc. Vậy mà, 2 tấm thân già vẫn phải gồng gánh nuôi cậu con trai đã 39 tuổi.



Ông Tôn nói: “Mấy năm đi đá bóng, nó chỉ mang về nhà được đôi vé xem bóng đá, còn lại kiếm được bao nhiêu, nó tiêu xài hết. Nhưng con mình dứt ruột đẻ ra, chẳng nhẽ lúc nó sa ngã lại ruồng bỏ nó”. Còn bà mẹ rấm rức kể khổ: “Ngày nó nghỉ bóng đá, giao du với bạn bè nhiều. Tính nó tiêu hoang, có tiền là mang đi đốt sạch. Đến khi hết tiền, lại quay về nhà. Nó lại hay uống rượu, ngày nào cũng phải cho vài đồng mua rượu”.

Thanh Tuấn kể tiếp: “Suy cho cùng cũng là do mình tự hại đời mình cả. Ngửa tay cầm vài ngàn lẻ mẹ cho, đi mua chai rượu về uống, nghĩ cũng nhục lắm”. Ròng rã suốt hơn 5 năm sống ăn bám bố mẹ, Tuấn cảm thấy rất bí bách nên cũng nhiều lần tìm mọi cách để mưu sinh.



Năm 2010, có người bạn rủ lên mỏ đá trên Quỳ Hợp làm bảo vệ. “Nhiệm vụ chính là khi các mỏ tranh giành địa bàn của nhau thì mình ra can thiệp. Công việc ở nơi rừng sâu, nước độc lại nhan nhản tệ nạn xã hội như thuốc phiện, gái gú, rượu chè. Làm bao nhiêu cũng tiêu hết từng đó. Gia đình lo tôi lại nghiện nặng hơn nên quyết định gọi về nhà rồi tính tiếp”, Thanh Tuấn chán nản tâm sự.



Cả nhà không có ai theo nghiệp thể thao, Thanh Tuấn trở thành niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng niềm vui đó ngắn ngủi hệt như những lần cựu tiền vệ này được gọi lên ĐTQG tập trung rồi lại xin về. Cả gia đình Thanh Tuấn đã phải chịu nhiều điều tiếng từ dư luận xã hội vì “có thằng con nghiện ngập”. Suốt một thời gian dài, ông bố cứ phải tránh mặt bà con làng xóm vì không muốn đón nhận những ánh mắt thương hại, cùng những lời đàm tiếu ác khẩu. “Con mình hư thì mình chịu. Chỉ khổ mẹ nó ra ngoài đường không dám nhìn mặt ai. Đau lắm”.



“Tài năng của Thanh Tuấn không kém Hồng Sơn”

“Ngay từ khi được lên đội 1 SLNA năm 1990, dù mới 18 tuổi nhưng Thanh Tuấn đã bộc lộ những tố chất hiếm có của một tiền vệ tổ chức. Tốc độ, lắt léo trong đi bóng, dứt điểm hóc hiểm và đặc biệt những đường chuyền độc của Tuấn luôn giúp đồng đội dễ dàng ghi bàn. Nếu Thanh Tuấn không sa ngã, chắc gì Hồng Sơn đã có cơ hội để nổi lên”, HLV Thành Vinh nhận xét về tiền vệ tài hoa một thời này.



Thực tế, Thanh Tuấn đã rất nhiều lần được gọi vào ĐTQG Việt Nam, dưới thời HLV Weigang hay Murphy. Nhưng lần nào cũng vậy, Thanh Tuấn đều tìm cách, tìm đủ lý do để về vì ma túy. Đó là mất mát rất lớn của bóng đá SLNA nói riêng và của BĐVN nói chung. Nhưng người bị mất mát lớn nhất chính là Thanh Tuấn.

Theo Ngọc Anh (Bóng đá & Cuộc sống)