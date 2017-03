Pique tiết lộ bí mật phòng thay đồ tại Barca và MU

Từng được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ đầy tài năng của bóng đá Tây Ban Nha nhưng Gerard Pique lại không thể tìm được chỗ đứng trong đội hình MU kể từ khi chuyển tới sân Old Trafford năm 2004. Đến mùa Hè 2008, trung vệ này đã quyết định trở lại đội bóng xứ Catalan do không hoà nhập được với cuộc sống ở Anh cả trong lần ngoài sân cỏ. Và chỉ sau hơn 1 năm chơi bóng tại Nou Camp, Pique đã khẳng định được tài năng của mình và hiện là trụ cột tại hàng thủ ĐKVĐ La Liga. Theo Pique, không khí thoải mái trong phòng thay đồ tại Nou Camp đã giúp anh có những bước tiến thần tốc. "Các cầu thủ tại Barca vẫn chơi với nhau thành từng nhóm", Pique tiết lộ trên Uefa.com. "Nhưng ngoài nhóm người Catalan, những cầu thủ khác như Henry hay Abidal luôn mang đến rất nhiều điều thú vị. Nhưng quan trọng nhất là khi những cầu thủ trẻ như tôi đưa ra ý kiến, tất cả mọi người đều lắng nghe và tôn trọng nó". "Đó là điều không tồn tại ở Old Trafford. Có một nhóm cầu thủ chủ chốt và luôn nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người, đó là những người như Gary Neville, Ryan Giggs hay Paul Scholes... còn các cầu thủ trẻ thường không được chú ý. Đó là sự khác biệt rất lớn giữa hai CLB". Theo Bảo Bình (Bongdaso)