Pirlo vẫn nằm trong “giấc mộng” Ancelotti

Pirlo đang mất dần vị trí ở San Siro

Chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng nhưng đến nay BLĐ Milan vẫn chưa quyết định nên hay không gia hạn hợp đồng với Pirlo. Những động thái đó cho thấy việc họ không còn cần sự xuất hiện của tiền vệ xuất sắc này trong đội hình sau khi có được sự phục vụ của bộ đôi người Hà Lan: Emanuelson và van Bommel.



Andrea Pirlo từng là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất Italia. Là nhân tố quan trọng trong việc Rossoneri 2 lần đăng quang Champions League vào các năm 2003 và 2007.

Hiện giờ, cựu cầu thủ của Brescia đang bị thất sủng khi mà HLV Allegri ưa thích dùng Boateng, Flamini hơn. Thêm vào đó khi Bommel xuất hiện khu vực trung tâm hàng tiền vệ của Milan sẽ có quá nhiều sự lựa chọn, rõ ràng, mẫu cầu thủ chơi bóng nghệ sỹ như Pirlo khó có cơ hội chen chân vào.

Mua luôn Pirlo chứ Chelsea?

Nhận thấy học trò cũ đang gặp khó khăn, HLV Carlo Ancelotti quyết thuyết phục Chủ tịch Abramovich đàm phán để đưa Pirlo về với The Blues. Nếu có Pirlo, lối chơi của Chelsea sẽ trở mềm mại hơn và cũng sáng tạo hơn rất nhiều khi mà, đội bóng ĐKVĐ nước Anh có nhiều cầu thủ chơi thiên về thể lực như Essien, Mikel và Ramires. Lampard dù là nhạc trưởng của Chelsea nhưng nếu so về độ tinh tế và tư duy làm chủ, anh vẫn còn kém chút so với Pirlo.



Chelsea sẽ không mất đồng nào mà vẫn sở hữu được tiền vệ sáng tạo này nếu như họ chờ được tới tháng 6. Tuy nhiên, ở bối cảnh Chelsea cần thêm những bản hợp đồng chất lượng để làm mới đội hình trong giai đoạn 2, và sẽ chỉ bỏ ra rất ít tiền để có Pirlo ngay ở tháng 1, chủ tịch Abramovich hẳn cũng sẽ không tính toán quá nhiều.



Cho tới lúc này, Pirlo mới chỉ ghi được 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo thành bàn ở Serie A.



Theo Duy Hồng (Bongdaplus)